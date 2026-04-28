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一眼認出是港女？小紅書瘋傳「港女vs陸女」3大分別：真的差很多

香港01／ 撰文／布萊恩
有每天「深港來回」的大陸女生在小紅書發文，列出香港女生與大陸女生3大分別，引起熱議。 香港中通社
有每天「深港來回」的大陸女生在小紅書發文，列出香港女生與大陸女生3大分別，引起熱議。 香港中通社

大陸人眼中，香港女生與大陸女生有什麼差別？有每天「深港來回」的大陸女生在小紅書發帖文，列出香港女生與大陸女生3大分別，包括「香港女生邊界感」、「香港女生習慣獨立」及「大陸女生生活煙火氣（指柴米油鹽、忙碌且真實的市井生活氣息）」，直指「兩地女生真的差很多」。

帖文引來網友激辯，有人認為香港女生「邊界感」強是成熟表現，也有網友認為深圳的「人情味」更令人感覺舒服，「香港更注重高效，大陸更鬆弛有人情味」、「各有各的可愛，都閃閃發光呢」、「社會環境不一樣，沒有可比性」。

「每天跑深圳香港，我發現兩地女生真的差很多」。該大陸女生於小紅書發帖文表示，她近半年幾乎每天在深圳及香港兩地來回，發現香港女生與大陸女生有3大不同，包括「香港女生邊界感很強」、「香港女生更習慣獨立」，以及「深圳女生更有生活煙火氣」，直言「看到很多真實的生活細節，有時候不是誰更好，而是兩地女生真的差很多」。

原PO表示，在香港拿東西，很多人都會說1句「放門口，謝謝」，不會多聊多問，感覺「很尊重彼此空間」；而在深圳，有時大家會聊兩句「辛苦啦」、「今天人多嗎」，認為兩種感覺不一樣，「有在港工作女生也說過，比較強調個人空間和準時下班等這些文化」。

原PO說，在香港，很多單子都是女生自己下單，「有1次晚上十點多送個檔，她自己下樓拿。我隨口問了『這麼晚妳一個人？』她說了1句很簡單的話：『習慣了。』」，故認為香港女生更習慣獨立，「香港女生好像從小就被當成『獨立的人』」。

原PO指出，相比香港女生，深圳很多女生更熱愛分享生活，「比如：吃飯、旅遊，甚至可以是睡覺前的一些想法，都會有很多的生活感，熱中於分享和閨密討論，香港女生反而比較少說這些」。

不過原PO強調，並非說香港女生還是大陸女生較好，「只是跑久了會發現城市文化真的會影響女生的生活方式，香港好像更獨立一點，深圳好像更有煙火氣一點」，疑惑「如果一個女生長期在香港生活，會不會變得更獨立？」。原PO又問網友「你們覺得深圳女生和香港女生最大的差別是什麼？」

大陸及香港網友看後大有感觸，有人喜歡香港女生「邊界感」，認為是成熟表現，，「更喜歡有邊界感的方式，好怕和你講多兩句，突然間來句私人問題」、「大陸的環境和人很喜歡對別人問三問四的，說白了缺乏邊界感！」、「香港女生比較有邊界感，禮貌透露着疏離」、「我們社區很多香港人，確實話都不多，精神麻利簡單，每一句話都只說重點」、「或者說對陌生人或某類人如此！有沒有高冷的一種錯覺就是獨立！」。

也有網友認為深圳的「人情味」更令人舒服，「我去香港都覺得人和人好冷漠，都很尷尬」、「香港更注重高效，大陸更鬆弛有人情味」。亦有網友認為香港女生與大陸女生各有各特色，毋須比較，「各有各的可愛，都閃閃發光呢」、「社會環境不一樣，沒有可比性」。

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文章授權轉載自《香港01》

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