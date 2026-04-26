陸機器人表演時突轉身抱住女學生 網友驚：AI覺醒了？

在大陸人形機器人技術快速發展、逐步走入校園表演與人機互動場景之際，陝西一所大專院校運動會上，一台機器人突然轉身抱住同台女生的畫面在網路流傳，引發關注。事件後，校方人員與業者稱事件發生於近日的校運會期間，機器人因「程式故障」出現異常動作，並指現場多架無人機運行可能造成訊號干擾。有網友對此驚訝留言稱，「機器人已經有獨立的意識了？」

上游新聞指出，近日有大陸網友發布陝西某大專院校運動會上的一幕，引發關注。影片顯示，一台原本在表演舞蹈的機器人，中途突然轉身，抱住了身旁一同跳舞的女生。現場工作人員趕緊上前干預，才將機器人拉開。

針對機器人表演事件，事發的陝西西安歐亞學院一名工作人員24日表示，事件發生在23日校運會學生表演期間，「此次機器人與學生社團的聯動表演，是我校豐富大學生活動形式、創新社團文化呈現的一次積極嘗試。女生沒事，事後有媒體想採訪女生，但她表示沒有意願接受採訪。」

被問及是否為預先設定的程式時，工作人員否認並解釋稱，「當時我們了解的情況是機器人自己搞錯了」，是機器人程式故障，當時機器人在舞蹈中轉頭將女生抱住了，現場工作人員立即上前將兩者分開。該名人員還表示，「機器人由校友企業贊助使用，表演結束之後，機器人也歸還該公司了。」

然而，針對外界好奇機器人為何會主動抱住女生，該工作人員指稱，校方事後也與機器人公司進行了溝通。快科技引述公司方面解釋，表演現場因有多架無人機同時運行，訊號受到干擾，2.4GHz/5.8GHz 頻段受到嚴重訊號干擾，致使機器人運行發生異常，從而出現這一意外的小插曲，強調「不是提前安排」。

事件在網路上亦引發討論，有不少網友質疑「是不是預設環節」，認為「是劇本吧」，也有人猜測「是不是操控問題」，甚至出現「AI覺醒」等說法。

重慶師範大學智能與認知實驗室副主任高桓分析認為，該事件可能屬於機器人表演過程中的運動控制異常或動作執行偏差，不宜解讀為「機器人有了獨立意識」。對人工智慧（AI）領域的從業者而言，更值得思考的是，「為什麼機器人在出現異常動作後仍能接觸到真人？」

他進一步解釋，機器人在舞台上的表演通常基於預先編好的動作腳本運行。若在表演過程中出現定位誤差、動作執行錯誤或真人站位偏移等情況，都可能導致非預期接觸。他強調，在人機互動場景中，機器人應被視為具風險的機械設備，活動單位需做好安全評估，包括動作測試、距離設定及急停機制等，以降低突發風險。