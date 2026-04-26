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感覺所有男生都對自己有好感！女大生主動表白被拒 確診「桃花癲」

香港01／ 撰文／艾曼達
大陸江蘇1名20多歲的女大學生聲稱感覺到所有男同學都對自己有好感，於是主動地向多人表白，可惜接連被拒。示意圖。圖／ingimage
大陸江蘇1名20多歲的女大學生聲稱感覺到所有男同學都對自己有好感，於是主動地向多人表白，可惜接連被拒。示意圖。圖／ingimage

春天生機勃發，但桃花開了不代表桃花來了！大陸江蘇1名20多歲的女大學生聲稱感覺到所有男同學都對自己有好感，於是主動地向多人表白，可惜接連被拒。女生其後情緒出現明顯異常，經過醫師診斷，確認患上春季尤為高發的精神疾病「桃花癲」，這不是普通的精神疾病，嚴重者會出現誇大妄想、衝動消費或性慾高漲等行為，心理科醫師分析這是一種腦功能障礙，不是性格衝動。

女子瘋狂表白但接連被拒

根據《荔枝新聞》報道有關個案，南京鼓樓醫院醫學心理科沈迪文醫師分析道，該名女大學生患病時，其性格跟跟以往完全不一樣，已經出現了「上頭」的感覺，她不是針對某1名男同學積極主動追求的表現，而是認為所有男同學都對她有好感，然後會打扮得過於誇張來吸引注意力，如果積極主動的行為過於誇張，就是輕躁狂的預警。

「桃花癲」精神醫稱「雙相情感障礙的狂躁」

駐馬店市第二人民醫院神經外科副主任醫師林亞洲指出，「桃花癲」是民間對春季高發的躁狂發作的俗稱，在精神醫學上對應的是「雙相情感障礙的狂躁」（Manic Episode），部分會伴有抑鬱、躁狂混合發作，這是一種腦功能障礙，不是「撞邪」或性格衝動，並呼籲不要輕視症狀。

「桃花癲」為何春季容易發作？

「桃花癲」為何在春季病發率較高？神經外科醫師林亞洲指出，原因是春季日照時間開始變長，身體內的褪黑素和血清素分泌會失衡，大腦的興奮性增高。對於情緒調節能力不穩定的青少年和易敏感人群，這種生理變化極其容易誘發狂躁症狀。

桃花癲發作的3個表現

林亞洲醫師指出3個桃花癲發作的症狀，情況嚴重需盡快求醫：

1.情緒

發病後情緒波動大，完全不受控制，容易發脾氣或者莫名的持續興奮。

2.思維

患者的思維速度非常快，說話滔滔不絕，旁人根本插不上嘴，話題跳轉也非常快，還會出現誇大觀念或者妄想的行為，完全脫離現實。

3.行為

患者的睡眠質量會顯著的降低，自控能力變差，會出現過度消費、盲目投資、大額捐贈的衝動的行為。

延伸閱讀：

桃花癲！18歲男大生1周豪花5萬　確診雙向情緒障礙　3大發病原因

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文章授權轉載自《香港01》

女生 精神疾病 醫生

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