微信可驅動…AI龍蝦還沒搞明白 中網瘋養「馬」

「我連養蝦（OpenClaw）還沒搞明白，大家就開始養馬了？」這句網友的吐槽在AI圈裡刷屏。Hermes Agent（赫爾墨斯智能體）是美國Nous Research團隊推出的開源自主AI智能體框架，由於Hermes英文名和奢侈品牌「愛馬仕」撞了，所以被中國網友叫「愛馬仕」，或簡稱為「馬」。

長安街知事報導，Hermes Agent在今年2月推出，開源兩個月，其在全球最大代碼託管平台GitHub上，星標數已經衝到11萬，月趨勢榜中以9.8萬穩居第一。

AI行業從業者張璇解釋，龍蝦更像一個高級工具，需要輸入明確指令。而「馬」的突破在於，它開始擁有員工般的思維和主動性。「馬有三把刷子：會自我進化，每次任務後自己總結、更新方法，越用越聰明；擁有長期記憶，能記住你的偏好，不會失憶；還有安全意識，執行刪除文件、群發消息等高風險操作前會主動向你確認」。

最讓中國用戶興奮的是，該智能體宣布原生支持微信，圖片、視頻、文件、語音消息全部兼容。這意味著普通用戶不用折騰複雜配置，在微信裡就能直接養馬。

報導指出，中國大廠也聞風而動。小米日前宣布旗下MiMo接入赫爾墨斯智能體，限免兩周。隨後，騰訊雲、阿里雲、稀宇科技（MiniMax）等廠商紛紛跟進接入。

至於安全性問題，天融信科技集團助理總裁王媛媛指出，僅今年3月至4月，龍蝦就被國家信息安全漏洞庫採集到155個漏洞，其中超危、高危占比超過40%，存在遠程執行代碼、權限提升等嚴重隱患。目前看，「馬」的漏洞披露量低於此。她提醒，用戶養「馬」時一定要做好憑據加密和網絡權限管控，能規避大部分部署風險。

報導說，每一次AI新概念爆火，都少不了一批人趁機割起「知識稅」。電商平台上，「本地部署養馬」、「養馬技術資源庫」、「養馬安裝答疑」等商品再次湧現，價格從人民幣2元到500元不等。