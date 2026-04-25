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有自我意識？陸校園機器人表演「突轉身抱女學生」引騷動

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
人形機器人話題在大陸相當夯，陝西一所大學運動會日前發生機器人在表演到一半時，突然像有了「意識」一般，轉身熊抱身旁正在跳舞的女生，嚇得現場人員急忙制止。（快科技）
人形機器人話題在大陸相當夯，陝西一所大學運動會日前發生機器人在表演到一半時，突然像有了「意識」一般，轉身熊抱身旁正在跳舞的女生，嚇得現場人員急忙制止。（快科技）

人形機器人話題在大陸相當夯，陝西一所大學運動會日前發生機器人在表演到一半時，突然像有了「意識」一般，轉身熊抱身旁正在跳舞的女生，嚇得現場人員急忙上前制止。

相關畫面曝光也在大陸網路上掀起熱議，機器人公司則回應指出，疑似因無人機過多造成訊號幹擾，導致機器人運作異常。

快科技報導，位於陝西省的西安歐亞學院，23日舉辦校園運動會，機器人是與學生社團的聯動表演，作為演員的機器人在跳舞過程中，突然轉身抱住了一名也正在跳舞的女生，現場工作人員迅速上前制止，才將機器人拉開。

所幸女生未受任何傷害，表演也在短暫調整後正常繼續。表演結束後，機器人已歸還至贊助企業。機器人所屬公司稱，事發時現場無人機數量過多，2.4GHz/5.8GHz 頻段受到嚴重信號干擾，導致機器人運行異常，出現了這一 「意外的可愛瞬間」，並非事先安排的環節。

校方也確認，此次事件是機器人程式故障所致，同時表示，引入機器人表演是學校豐富校園活動、創新社團文化呈現的一次積極嘗試。

機器人的舞台表演通常是按照預設動作腳本運行，若出現定位誤差、姿態識別偏差、動作序列執行錯誤，或真人演員臨場站位與預設軌跡不一致，都可能導致機器人與真人演員發生非預期接觸。

事件曝光後引發網友熱議，有網友幽默調侃機器人「有了獨立意識」，也有人關注潛在的安全隱患，認為「很危險，鋼鐵的力量是人類的骨骼肌肉抵不住的，要是受傷怎麼辦」；但同時依舊有不少人質疑這是提前安排好的「劇本」。

陸媒「上游新聞」報導，重慶師範大學智慧與認知實驗室副主任高桓在看完影片後分析指出，從目前公開資訊不足，亦不宜解讀為「機器人有獨立意識」。

高桓認為，在人機共舞、展會互動、校園演出等開放場景中，機器人不應被簡單視為普通演出道具，而應被視為具備機械運動風險的智慧設備。

高桓強調，組織方、承辦方和設備供應商應提前完成風險評估，包括動作腳本測試、現場彩排、人員安全距離設置、人工監控等。

機器人 無人機

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