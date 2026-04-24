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70歲阿婆迷戀直播！半年瘋狂打賞330萬人民幣積蓄清零

香港01／ 撰文： 安琪拉
江阿婆深深迷戀於網絡直播，僅剩一分錢也仍堅持打賞。示意圖/AI生成
江阿婆深深迷戀於網絡直播，僅剩一分錢也仍堅持打賞。示意圖/AI生成

平時省吃儉用，幾毛錢也要計較，但僅半年時間就花光330萬元積蓄？上海男子王先生早前向傳媒控訴，表示自己長年在外工作，惟返回家後驚覺家中積蓄被清零，原因是70歲母親因迷戀網絡直播「打PK」，為助心儀主播勝出，在短短半年內瘋狂打賞達330萬人民幣（約新台幣1500萬元），導致銀行戶口清空，最後甚至窮到連15元人民幣（約69元）的電費也無法繳付，兒子崩潰直呼：「比吸毒還厲害！」

打賞主播半年耗盡全家330萬人民幣積蓄 平均月花50萬人民幣

王先生長期在邊陲地區工作，因信任姓江母親向來精打細算，故將多年辛勤工作的工資及獎金全數交由她保管。豈料這筆「救命錢」、「棺材本」卻落入網絡主播的口袋。王先生表示：「這次回來發現，母親把所有的錢都打賞給主播了，一點都沒有留作家庭開支，水費電費等全都是我回來以後付的。」數據顯示，江阿婆自去年5月起，月均開支超過50萬人民幣（約新台幣230萬元），半年內耗盡了其養老金及全家積蓄。

江阿婆迷戀直播PK：「衝動上腦」狂刷高價禮物

江阿婆接受內地媒體看看新聞Knews的採訪時透露，她是被直播平台上的「PK機制」吸引，她形容：「PK要4個人打，打不過對方就要受罰，我們欣賞他，就幫他打。旁邊人大票不出都上點小票，我看形式不對，就想幫他贏。」為了幫主播勝出，她頻頻送出名為「桃花島」、「一見鍾情」、「浪漫之夜」等高價虛擬禮物，每份價值達2,000至3,000元人民幣（約新台幣9200至13000元）。

兒子斥責母親打賞成癮：比吸毒厲害

江阿婆深深迷戀於網絡直播，僅剩一分錢也仍堅持打賞。王先生接受採訪時說：「我給她說了好多天了，她才有所醒悟。她本來還要用新發放的退休金來打賞給主播。我真的是覺得鬼迷心竅了。」江阿婆事後表示：「兒子還問我，吸毒一個月要多少錢，說我比吸毒還厲害。我打的時候麻木了，人什麼都不知道了，錢都掏出去了，我真是對不起兒子呀！」

打賞維權難度大 平台介入暫無進展

面對如今家裡分文不剩的困局，江阿婆曾試圖聯繫2位獲贈最多的主播，對方僅冷回一句「好好相處，細水長流」，便隨即再無音訊。王先生曾先後向網信辦、市場監管局（12315）及抖音、騰訊等平台投訴，目前均無實質進展，追回這筆「棺材本」的希望極其渺茫。

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文章授權轉載自《香港01》

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