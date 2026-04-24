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男子戴隱形眼鏡睡覺 一覺醒來角膜潰瘍慘失明

香港01／ 撰文： 安琪拉
隱形眼鏡長期覆蓋在角膜表面會阻礙氧氣供應，容易導致角膜上皮損傷引發感染性角膜炎。示意圖 ／AI生成
隱形眼鏡長期覆蓋在角膜表面會阻礙氧氣供應，容易導致角膜上皮損傷引發感染性角膜炎。示意圖 ／AI生成

隱形眼鏡絕對不能戴着睡覺！大陸1名男子因工作疲累，回家後未有摘下隱形眼鏡便入睡，翌日左眼出現紅腫疼痛，竟已患上嚴重角膜潰瘍，4天後視力退化至僅能看見手影晃動，完全失去視力。

醫生警告，佩戴隱形眼鏡過夜會令角膜嚴重缺氧，極易引發細菌感染，嚴重者甚至要摘除眼球，而針對隱形眼鏡佩戴安全，醫生還特別給出了4項建議，呼籲用家注意！

男子戴隱形眼鏡睡覺 左眼患嚴重角膜潰瘍

據大陸極目新聞報道，41歲的楊先生(化名)，平日有長期佩戴隱形眼鏡的習慣，早前因工作繁忙、身體疲憊，某天晚上回家後倒頭就睡，卻忘記摘取隱形眼鏡。翌日醒來，楊先生即感到左眼紅腫、疼痛及畏光，甚至不停流淚，但他起初並未在意，以為只是普通的眼部疲勞。

直到出事後第4天，楊先生的左眼情況不僅沒有好轉，反而角膜逐漸變白，視力急劇下降。他立即前往武漢大學附屬愛爾眼科醫院求助，檢查結果顯示，其左眼患上嚴重的角膜潰瘍，視力僅剩眼前手動，即只能看到眼前晃動的手影。

隱形眼鏡致角膜缺氧易感染 醫生：延誤治療或致失明

該醫院的眼表及角膜病專科副主任醫師陳翔熙解釋，隱形眼鏡長期覆蓋在角膜表面會阻礙氧氣供應，容易導致角膜上皮損傷引發感染性角膜炎，進一步發展為角膜潰瘍。楊先生佩戴隱形眼鏡過夜，會大大增加了感染風險。陳醫生警告：「角膜潰瘍是角膜組織發生感染、壞死後形成的局部缺損，嚴重時可導致角膜穿孔、眼內感染等，甚至需要摘除眼球。」

陳醫生指出，不僅是楊先生，不少佩隱形眼鏡戴者也存在誤解，以為偶爾戴著隱形眼鏡睡覺，最多只是眼睛稍微紅一點、痛一點，不是嚴重問題。可是，眼角膜受感染後會迅速惡化，延誤治療很可能造成不可逆的視力損傷，故提醒如出現異狀，應盡快求醫。

安全佩戴隱形眼鏡 護眼4大建議

針對安全佩戴隱形眼鏡的問題，陳翔熙醫生提出以下建議：

1.嚴禁過夜：必須遵循「每日摘取、規範清潔、定期更換」的原則，避免佩戴隱形眼鏡過夜、游泳或洗澡。

2.警覺症狀：若出現眼紅、疼痛、畏光、視力下降等不適症狀，應立即停戴並即時就醫，切勿拖延病情。

3.戴前檢查：隱形眼鏡並非人人適合佩戴，佩戴前應先諮詢眼科醫生和進行專業的眼部檢查。

4.選擇正貨：應購買正規廠家生產的隱形眼鏡及護理產品，選擇合適的鏡片類型並定期進行眼部複查。

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文章授權轉載自《香港01》

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