快訊

川普又點名台灣！稱美將奪50%晶片市場 卓榮泰提三項回應

女警產後失血亡！統計曝孕婦死因多羊水栓塞 台大名醫嘆：說出現就出現

險耳中風又驚傳死訊！蔡琴1舉動破除謠言 吐巡演心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

月薪逾7萬新台幣！內蒙牧場招人放牧3千隻羊...包吃住「蒙古包還有WiFi」

世界日報／ 中國新聞組／北京24日電
內蒙牧區招聘員工，須管近3000隻羊，月薪1.6萬元人民幣。(取材自九派新聞)
內蒙牧區招聘員工，須管近3000隻羊，月薪1.6萬元人民幣。(取材自九派新聞)

在一個獨特的招聘信息中，某公司近日發布了月薪高達1.6萬元人民幣(約73,860新台幣)的工作，主要工作內容為放羊。這個職位不僅提供豐厚薪資，還包含包吃住和WiFi等福利，吸引了不少求職者關注。內蒙古錫林浩特的蒙原淳品左老闆23日證實，工作地點位於內蒙古牧區，牧場面積3萬多畝，須管近3000隻羊，月薪1.6萬元人民幣，公司包吃住，有專人送物資。

綜合九派新聞、深圳新聞網、搜狐網報導，左老闆表示，該工作並配備馬和摩托車，工作時間全年無休，夏季放羊，冬季餵羊，每日餵兩次，每次耗時兩個多小時，勞動強度較大。

且牧場地處偏僻，距市區有300公里，一望無際的大草原常年見不到人，因此最好是夫妻二人一起，一人放羊，一人做飯，最少須工作一年，要耐得住寂寞。

此外，夏季可住蒙古包，有水有電，草原風景宜人，工作輕鬆。只是冬天比較難熬，長達半年，最冷-40℃，須自行點火爐取暖，有平房可住，房間內自帶WIFI，但雨雪天氣會斷網，草原上也沒有手機信號。夏季輕鬆，冬季難熬，為此開出高薪，希望能招到長期穩定的員工。

據報導，該招聘信息引起了廣泛討論，尤其是在年輕人中，很多人對這樣的工作條件表示好奇。網友紛紛表示，「我第一反應是：這麼爽的嗎」、「這工作唯一的bug是沒朋友」、「這算不算躺平界的天花板」。

內蒙牧區招聘員工，須管近3000隻羊，月薪1.6萬元人民幣。(取材自九派新聞)
內蒙牧區招聘員工，須管近3000隻羊，月薪1.6萬元人民幣。(取材自九派新聞)

內蒙古 WiFi 牧場

相關新聞

月薪逾7萬新台幣！內蒙牧場招人放牧3千隻羊...包吃住「蒙古包還有WiFi」

在一個獨特的招聘信息中，某公司近日發布了月薪高達1.6萬元人民幣(約73,860新台幣)的工作，主要工作內容為放羊。這個職位不僅提供豐厚薪資，還包含包吃住和WiFi等福利，吸引了不少求職者關注。內蒙古錫林浩特的蒙原淳品左老闆23日證實，工作地點位於內蒙古牧區，牧場面積3萬多畝，須管近3000隻羊，月薪1.6萬元人民幣，公司包吃住，有專人送物資。

小紅書掀香港「抱樹」打卡潮！遊客爭相爬樹勸不聽...樹枝都壓彎

大陸社交平台「小紅書」近年力推香港大自然景點，麥理浩徑、浪茄灣等郊野區成為遊客蜂擁而至的打卡勝地。然而，近期一股「抱樹打卡」風氣席捲郊野，不少遊客無視香港政府部門設置的危險警告膠帶，強行攀爬樹木拍照，導致多棵樹木出現根部外露及傾斜，生態環境面臨嚴峻威脅。

沒讀過物理數學⋯陸男年產500篇論文「還幫愛女掛名」 她傻眼：根本沒參與

中國大陸一名男子近期因大量發布學術論文引發關注。他在一年內上傳近500篇論文，且其中超過100篇列出仍在美國就讀大學的女兒為共同作者。對此，女兒表示，自己並未參與研究，父親是在她不知情、也未獲同意的情況下掛名。

大叔硬開休旅車過超窄隧道 「全車被刮花+爆胎」仍笑容滿面

中國大陸河北邢台掛壁公路以「窄」出名，是一條僅容小型車輛通行的隧道，但近日一位大叔竟駕駛一輛車身寬大的MPV強闖，結果駛出隧道後全車被刮花，爆胎兼右側倒後鏡損毀。

農用無人機灑農藥未清場 槳葉擊中路人頭部致死

綜合內媒報道，近日，中國裁判文書網公布了一起農用無人機作業致人死亡案的判決書，涉案飛手劉鵬（化名）在操作無人機降落時未觀察周邊情況，槳葉擊中途人頭部致死，劉鵬因過失致人死亡罪被永州祁陽市人民法院判緩刑。

極限救援！雲南村民困絕崖恐跌死 消防狂風中搏鬥5小時成功救人

如此險峻的絕崖，竟然有人被困其中，該如何拯救？雲南高山日前出現極其驚險的一幕：1名村民意外墮下崖壁凹陷處，已被困1天1夜，體力與精神狀況都瀕臨崩潰。當地消防員接報到場，在極其惡劣的環境下開展「極限救援」，最終在狂風呼呼的峭壁上，搏救5個小時後成功把村民救出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。