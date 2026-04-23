沒讀過物理數學⋯陸男年產500篇論文「還幫愛女掛名」 她傻眼：根本沒參與

中國大陸一名男子近期因大量發布學術論文引發關注。他在一年內上傳近500篇論文，且其中超過100篇列出仍在美國就讀大學的女兒為共同作者。對此，女兒表示，自己並未參與研究，父親是在她不知情、也未獲同意的情況下掛名。

這起事件源於學術監督網站《Retraction Watch》報導。名為劉世發的男子，近一年在多個「預印本」平台發布大量論文。所謂預印本，是指論文正式刊登前，先公開提供學界交流的版本，通常尚未完成同儕審查。

報導指出，劉世發在發出的100多篇論文中，將女兒列為共同作者，部分文章甚至標示她為負責聯繫的通訊作者。

目前在美國就讀大學的劉世發女兒受訪時表示，自己從未參與研究、撰寫或投稿，也是在不知情情況下被掛名。她透露，曾要求父親停止這麼做，但對方並未照辦，目前已向相關平台申請移除姓名。

面對外界質疑，劉世發表示，自己未曾接受高等數學、物理或電腦科學等正式訓練，也未在研究機構任職過。但他強調，這些論文是多年思考與寫作累積的成果，只是近期才陸續整理上傳。

至於擅自為女兒署名一事，他則表示，女兒曾在部分工作上提供靈感與幫助，也尊重她希望退出署名的決定，願意自行面對外界質疑。