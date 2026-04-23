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大叔硬開休旅車過超窄隧道 「全車被刮花+爆胎」仍笑容滿面

香港01／ 撰文：林芷瑩
MPV全車被刮花，但大叔仍笑容滿面。（影片截圖）
MPV全車被刮花，但大叔仍笑容滿面。（影片截圖）

中國大陸河北邢台掛壁公路以「窄」出名，是一條僅容小型車輛通行的隧道，但近日一位大叔竟駕駛一輛車身寬大的MPV強闖，結果駛出隧道後全車被刮花，爆胎兼右側倒後鏡損毀。

《第一現場》、《荔枝新聞》報導，4月19日，一位大叔駕駛一輛掛有「貴A」車牌的MPV硬闖河北邢台掛壁公路，駛出隧道後，全車「遍體鱗傷」。

目擊者武女士稱，這條掛壁公路存在「視覺陷阱」，入口處看起來較寬，令人感覺能開車駛過，走到中段才發現愈來愈窄。普通的小型私家車勉強可以錯車或通過，但MPV的車身明顯太寬，狹長的隧道內，幾乎沒有可以掉頭的空間。當車輛緩緩從另一端的洞口駛出時，原本光鮮亮麗的MPV已經全部刮花。

據影片及目擊者描述，車輛的整個右側車身大面積被尖銳的岩石刮花，漆面損毀嚴重；右側後視鏡已不知去向，僅剩電線裸露在外；在劇烈的擠壓下，車胎直接爆胎。雖然車身滿是「戰損」痕跡，大叔卻笑容滿面。

由於車輛受損嚴重，已無法正常行駛，大叔最終選擇報警，並叫拖車將「戰損版」MPV拖走維修。

據介紹，這條掛壁公路是當地村民在絕壁上手工開鑿的通道，以其險峻和狹窄著稱，路寬僅容小型車輛單向通行。

大叔駕駛MPV駛出隧道後，全車被刮花，右側後照鏡損毀。（影片截圖）
大叔駕駛MPV駛出隧道後，全車被刮花，右側後照鏡損毀。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

休旅車 隧道

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