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農用無人機灑農藥未清場 槳葉擊中路人頭部致死

香港01／ 撰文：盛昀
無人機示意圖。圖片來源／ingimage
無人機示意圖。圖片來源／ingimage

綜合大陸媒體報道，近日，中國裁判文書網公布了一起農用無人機作業致人死亡案的判決書，涉案飛手劉鵬（化名）在操作無人機降落時未觀察周邊情況，槳葉擊中途人頭部致死，劉鵬因過失致人死亡罪被永州祁陽市人民法院判緩刑。

未觀察周邊情況　槳葉擊中途人頭部致死

2025年6月，湖南永州一名無人機飛手劉鵬受邀操作農用無人機，為陳輝的農田水稻噴灑農藥。在操作無人機前，劉鵬沒有設置安全警戒線，也未疏散周邊人員，只委託陳輝幫忙查看是否有人經過。

一小時後，劉鵬噴灑完農藥，沒有詢問陳輝是否有人路過，也沒有觀察降落路面是否安全，便操作無人機降落。此時，黃某剛好騎摩托車駛過，無人機的飛行槳葉擊中黃某的頭部後血流不止，劉鵬立刻上前查看情況並撥打120急救電話。

飛手判緩刑

幾天後，傷者黃某經醫院搶救無效死亡。經司法鑑定中心鑑定，黃某是重型顱腦損傷及大量出血而死亡。事發次日，劉鵬到警局自首。且賠償了受害者家屬63萬元人民幣（約台幣290萬），取得家屬諒解。

法院審理後認為，劉鵬構成過失致人死亡罪。綜合考慮其具有自首、認罪認罰、積極賠償並獲得被害人家屬諒解等情節，以及社區矯正機構適用社區矯正的評估意見，法院依法作出一審判決：劉鵬犯過失致人死亡罪，判處有期徒刑1年6個月，緩刑2年。

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文章授權轉載自《香港01》

無人機

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