極限救援！雲南村民困絕崖恐跌死 消防狂風中搏鬥5小時成功救人

計程車司機拒載可能違法！有一名女生在網路發文抱怨，表示日前她在大潭陽明山莊的計程車招呼站搭車，想前往啟德體育園主場館觀看「香港國際七人欖球賽」，沒想到連續被5名司機以要交班或「不熟路」為理由拒載。好不容易上了第6輛車，司機還是說「不太熟路」，最後把她載到過海計程車站，要求她下車換車。

2026-04-21 08:38