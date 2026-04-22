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極限救援！雲南村民困絕崖恐跌死 消防狂風中搏鬥5小時成功救人

香港01／ 撰文：雷思麗
雲南高山有村民被困在崖壁凹陷處，經歷1天1夜後身心瀕臨崩潰。（微博@「雲南消防」影片截圖）
雲南高山有村民被困在崖壁凹陷處，經歷1天1夜後身心瀕臨崩潰。（微博@「雲南消防」影片截圖）

如此險峻的絕崖，竟然有人被困其中，該如何拯救？雲南高山日前出現極其驚險的一幕：1名村民意外墮下崖壁凹陷處，已被困1天1夜，體力與精神狀況都瀕臨崩潰。當地消防員接報到場，在極其惡劣的環境下開展「極限救援」，最終在狂風呼呼的峭壁上，搏救5個小時後成功把村民救出。

村民墮崖壁凹陷處　被困1天1夜

「雲南消防」在微博發帖，指早前有1名村民意外被困崖壁凹陷處，已經困了1天1夜，在寒風中獨自承受折磨，身心瀕臨崩潰。消防員接報後火速趕往現場，經反覆研判地形，以確定救援方案及救援點。

消防垂直游繩到峭壁　借助「倍力系統」成功救人

根據雲南消防發布的影片，見到1名消防員率先以垂直游繩方式成，功抵達被困村民所在地，消防員檢查村民有否受傷，作出情緒安撫，並提供物資讓他補充體力。

其後第2名消防員攜帶繩索吊具順利抵達，為被困者穿戴好繩索吊帶，最終借助「倍力系統」（結合了滑輪、繩索和機械的省力裝置，可將施力放大、用小力牽引重物），成功將村民拉到安全位置。救援期間，消防員不斷為村民打氣，「堅持一下，馬上就到了」，這場極限救援歷經5個多小時後，將獲救村民後交予醫護人員作後續救治。

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文章授權轉載自《香港01》

雲南 微博 消防員

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