香港港島去啟德被5司機拒載！說要交班、不熟路 她看七欖賽超無奈

計程車司機拒載可能違法！有一名女生在網路發文抱怨，表示日前她在大潭陽明山莊的計程車招呼站搭車，想前往啟德體育園主場館觀看「香港國際七人欖球賽」，沒想到連續被5名司機以要交班或「不熟路」為理由拒載。好不容易上了第6輛車，司機還是說「不太熟路」，最後把她載到過海計程車站，要求她下車換車。

有網友批評計程車司機，「所以大家才一直說是他們自己把這行搞成這樣！還怪什麼Uber？說什麼沒做過這行不懂，但現在都有GPS還說不會用，不會用也不學，那到底為什麼要做這行？」

也有網友表示，「其實他們都會去（除非是剛上路的新手），不載通常是因為會塞車（場館周邊設計問題），而且還要空車離開」、「因為主場館有活動時會封路，不能走原本的路進去，有些人懶得找路就說不熟，我上次也找了半小時」。

該女生在Threads發文抱怨，「真的超火大！去啟德主場館有這麼難嗎？」她說在大潭陽明山莊的計程車站上了5輛車都被請下車，其中3位司機說要交班，她心想，「那你要交班就不要載客啊，還排什麼隊？」另外兩位則說「不熟路，沒有Google Maps」，她提出可以幫忙導航卻被拒絕，「說我可能會指錯路」。

去啟德看七欖賽被5位司機拒載

女生最後搭上第6輛計程車，但司機仍表示「小姐我也不太熟路」，她回說「那你至少會看地圖吧」，司機則說「我開很多年了，也快不開了」，女生直言，「啟德主場館是香港的重要地標，你們當司機應該要會去！」

第6輛司機載到過海計程車站：你下車換車吧

司機解釋「你不是這行的不會懂，新界、九龍怎樣怎樣……（略）」，女生回應，「接下來很多演唱會和大型體育活動都會在那邊辦，你應該要去一次，載我這次，下次就會了」，但司機沒有理會，直接開到過海計程車站，要求她「你下車換車，這裡很多九龍的車比較熟」。

女生無奈表示，「其實我平常很常搭計程車，幾乎是主要交通工具，也很少對司機發脾氣，但這次真的第一次氣到要寫這麼長一篇發洩！」

網友批計程車司機：這行是自己搞壞的

貼文引發網友熱議，有人批評，「說真的，這個行業根本是自己搞壞的，遠的不去、近的也不去，年紀大的司機還一直挑三揀四」，也有人建議「下次直接叫Uber或車隊計程車比較好，至少不會有不熟路的問題」。

也有網友指出，「很多開了幾十年的司機，其實認路能力也不太好，尤其很怕去新開發區」、「我也相信他們真的不熟，因為不太願意學新東西，建議之後駕駛執照要每年更新並考試，包括路線測驗和電子支付操作，不然就去開公車或小巴」。

也有人認為問題出在啟德的道路設計與指標不夠清楚，「老實說那邊開車真的很不友善，不只是停車問題，連到AIRSIDE那邊指標都不清楚，有些路還封閉，不是會用Google Maps就能解決，載客進去之後出來會花很多時間，如果還碰上演唱會或大型活動，司機更不想載，因為他們比你更清楚路況」。

計程車拒載會有什麼處罰？

根據香港法規，計程車司機如果沒有合理理由拒載或不依乘客要求行駛，屬於違法行為。首次定罪最高可罰1萬港元(約台幣4萬元)及監禁6個月，再犯則可罰2.5萬港元(約台幣10萬元)及監禁12個月。

另外，拒載也會被記點數，2年內累積達一定點數，可能會被吊銷駕照數個月。

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文章授權轉載自《香港01》