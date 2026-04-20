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不是AI… 「粉色藍莓」顏值出圈 1公斤炒到800元

世界日報／ 中國新聞組／北京20日電
中國消費者掀起「粉紅藍莓」關注熱潮。（取材自微博）
中國消費者掀起「粉紅藍莓」關注熱潮。（取材自微博）

近日，「粉色藍莓」憑藉少女心十足的夢幻外觀出圈，衝上微博熱搜。有網民以為是AI特效圖，也有不少人將其視為新晉「顏值物種」。據了解，粉色藍莓真實存在，於2012年已引進中國，市面售賣的大多是「紅粉佳人」（Pink Lemonade）品種。隨著熱度發酵，粉色藍莓鮮果被炒至1公斤800元人民幣(約117美元)。

新京報報導，吉林農業大學教授李亞東表示，粉色藍莓在中國最早推廣的主流品種為「紅粉佳人」，早在2012年就已引入中國國內開展試驗推廣，但因生態適應性差、市場接受度有限等原因，未能實現規模化種植。

公開資料顯示，「紅粉佳人」藍莓是美國農業部（USDA）農業研究服務局（ARS）2006年育成的觀賞與食用兼用型南高叢藍莓品種，以其獨特的粉紅色果實、甜酸平衡風味和較強適應性受到種植者關注。

雲南省農業科學院高山經濟植物研究所所長和加衛稱，粉色藍莓的色澤是品種雜交選育的天然結果，並非染色或轉基因產物。

和加衛表示，天然成熟的「紅粉佳人」藍莓，果實顏色並非通體粉色，是粉中帶紫。和加衛指出，「粉色藍莓花青素含量是普通藍莓的五倍」是謠言，且花青素含量的高低並不意味著營養價值的高低，不能單純用來評判兩者營養差異。

目前，多個電商平台及線下超市均未發現銷售該水果，僅社交平台有網民發帖稱買到粉色藍莓，價格高達每公斤800元。和加衛分析，粉色藍莓之所以賣出天價，是因種植難度不低、產量稀少。

此外，和加衛指出，家庭盆栽不建議種植粉色藍莓，「紅粉佳人」這一品種不能自花結果實，需要異花授粉。業內人士則提醒，市面上的粉色藍莓樹苗只是營銷噱頭，部分商家甚至用普通藍莓苗、未馴化實生苗冒充粉色品種，消費者切勿盲目購買。

大連大學藍莓生物育種團隊培育的「粉黛」粉色藍莓。(取材自人民日報)
大連大學藍莓生物育種團隊培育的「粉黛」粉色藍莓。(取材自人民日報)

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