酒店Wi-Fi密碼全英文！大陸住客批一串字複雜 網友教1妙招

去旅行為節省網路數據用量，不少人回酒店後都會選擇使用酒店提供的免費Wi-Fi。不過近日有大陸住客於小紅書發文，不滿酒店提供的Wi-Fi密碼十分複雜，全是英文，批評「這Wi-Fi密碼，到底有沒有站在消費者身上考慮」。

目前有關貼文已刪除，不過被香港網友轉發至連登討論區，引起一輪熱議，「照著走都不認識？」、「全部大寫還想怎樣，一些大寫、一點小寫、一點數字、一點符號給你好不好？」。

有網友就猜測，該大陸住客不懂雙擊鍵盤shift按鈕鎖定英文大寫，覺得每打1個字就按1次shift很麻煩才發文批評，「密碼是全大寫，那個人不會用caps lock（大寫鎖定鍵），結果每輸入一個字就要按一下shift」。

該住客近日入住麗楓酒店，不滿Wi-Fi密碼全是英文。他於小紅書發文表示，出差住過不少酒店，「遇到最多的密碼就是88888888」，其次是公司的一串數字電話號碼，「這都算複雜了，你倒好，直接一串英文」。

大陸酒店Wi-Fi密碼沒數字、全英文

照片見到，印著Wi-Fi密碼的卡片是用簡體字，而密碼是麗楓酒店的英文寫法「LAVANDEHOTELS」。

住客批密碼複雜：沒站在消費者身上考慮

事件於香港連登討論區引起熱議，網友指出，「有英文感的人應該1秒記到」、「其實他上到小紅書打字發貼文，密碼早就輸好了，真的沒什麼好吵的」。

甚至有網友質疑是博流量的貼文，「別玩了，流量密碼來了，他成功了」、「普通話拼音和英文字母一樣alphabet（字母），只是照著輸入，有什麼可能不會，很多大陸酒店都用拼音密碼」。

網友教用大寫鎖定鍵 建議酒店增Wi-Fi二維碼

有網友猜測，原PO不懂使用手機鍵盤雙擊shift按鈕鎖定英文大寫功能，「Caps Lock（大寫鎖定鍵）都不會用」，又建議「拍張照片然後照著複製密碼就搞定了」。

不過也有網友認為酒店有改善空間，「這麼長又真的是挺煩的，入住了還要宣傳這間酒店做什麼X，大堂電話還比較好」、「認真說，把Wi-Fi密碼印在紙上，再加上QR碼給人掃吧」。

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文章授權轉載自《香港01》