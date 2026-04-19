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客服太好也不行 女子控訴酒店回訪電話致其家庭破碎

聯合報／ 大陸中心／即時報導
山西一名女子控訴一家經濟型酒店，因打了電話回訪，導致其行蹤曝光而離婚。（圖／取自「華住會」微信公眾號）
山西一名女子控訴一家經濟型酒店，因打了電話回訪，導致其行蹤曝光而離婚。（圖／取自「華住會」微信公眾號）

有些行業真的不適合進行消費滿意度回訪。大陸山西一名女子就控訴一家經濟型酒店，在她入住的第二天打電話回訪，希望能給酒店一個好評，導致她開房間被查到，老公和她離婚，孩子也不給她，連情人都不敢接她電話，要求酒店必須給個說法！

湖南《瀟湘晨報》記者18日在大陸知名連鎖酒店集團「華住會」App上，看到一名董姓金星會員給了該集團旗下位於山西大同的一家經濟型酒店差評。該則差評稱，「第二天因為你們打電話下午讓我們打電話評論給個好評，就是你這個電話導致這幾天！全部暴露！」

報導稱，這條差評有多個關鍵詞被屏蔽。有網友發布疑似原始信息指出，該名女子今年3月因酒店這通回訪電話被老公查到和情人開房間，導致老公最終和她離婚，孩子也不給她，家沒了，情人也因害怕不敢接她電話。女子稱，「這就是你們讓我評價評價就評價住的好嗎！這個事我必須要個說法！」

酒店對這則差評回覆稱：「酒店僅按正常服務流程進行入住後回訪，且並未接通電話。而且酒店任何回訪電話都不存在脅迫，誘導好評，洩露客人隱私等違規行為。有手機通話記錄可佐證，酒店已經就此與相關部門溝通，徹查事情經過。」

《瀟湘晨報》記者聯繫涉事酒店，工作人員稱，這則回覆確為酒店發布，他們當時打回訪電話時，對方根本沒接電話，「也可能是別的酒店打的，也可能是無差別攻擊，我們現在也不清楚。」

這名工作人員說，他們打回訪電話時，不會強制讓客人點評，只是詢問客人入住後的感受，不會洩漏客人的隱私。目前此事已經上報領導層，正在處理。《瀟湘晨報》記者再聯繫華住會客服，客服稱，他們暫時未接到此事件的投訴，會反饋此事由相關工作人員核查。

大陸經濟型酒店白天時段多會提供按時計費的「鐘點房」，供消費者短暫休息，時長一般為2至4小時。

離婚 酒店 大陸

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