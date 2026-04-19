大陸河南女子半馬冠軍被揭是男人代跑 3人取消成績終身禁賽

3月22日河南安陽馬拉松賽發生代跑事件，女子半馬項目冠軍秦飛雲被發現由男性代跑。官方在4月17日發布處罰公告，公告顯示，女子半馬項目中除秦飛雲外還有另外兩名選手都是找人代跑，三人都被取消比賽成績和名次，終身禁賽。

4月14日賽事組委會公布安陽市居民獲獎名單，隨後多名網友指出，半程馬拉松女子項目安陽市民組第一名獲獎者「桑某雲」的號碼牌實際由一名男子佩戴參賽，存在替跑行為。據安陽馬拉松組委會獎勵辦法，女子半程馬拉松安陽市民獎第一名獲得者獎金是1000元（人民幣，約台幣4617元）。

安陽馬拉松官方帳號4月17日發布大賽組委會《關於對桑某雲、程某、劉某清違規行為的處罰公告》。公告稱，經安陽馬拉松賽組委會核查，在2026年3月22日舉辦的2026安陽馬拉松賽中，桑姓選手（參賽號D81548）、程姓選手（參賽號D84639）、劉姓選手（參賽號D82371）存在轉讓號碼布給他人參賽的違規行為。

根據賽事處罰辦法相關規定，決定取消上述三人的比賽成績、名次，並對他們作出終身禁止參加安陽馬拉松賽的處罰，報請中國田徑協會追加處罰。

據陸媒報導，2026安陽馬拉松賽是今年河南省首場大型馬拉松賽事，有2.6萬名跑者參加，規模再創新高，賽事級別為中國田徑協會認證的A1類賽事，設馬拉松、半程馬拉松兩個項目。

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文章授權轉載自《香港01》