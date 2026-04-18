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拒付託運費與地勤爆衝突！陸大媽躺地耍賴還裝暈倒 蕭貪行徑全都錄

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拒付託運費與地勤爆衝突！陸大媽躺地耍賴還裝暈倒 蕭貪行徑全都錄

香港01／ 撰文／艾曼達
蕭貪大媽在爭執後，突然躺在地上打滾，隨後站起身，然後再躺在地上假裝暈倒。圖／網路影片截圖
蕭貪大媽在爭執後，突然躺在地上打滾，隨後站起身，然後再躺在地上假裝暈倒。圖／網路影片截圖

乘坐飛機時行李需限重應該是常識？一旦超出限制就會被加收託運費，大陸某機場日前有女乘客因被索取托運費，與航空公司的地勤人員爆發爭執，雙方一度有肢體碰撞，場面混亂。事發時有一家五口乘坐飛機，但購買的機票沒有行李託運額度，其中拖著行李的大媽因不願支付額外託運費用，當場與航空公司地勤人員爭執，其後欲強行登機被阻，與職員發生肢體碰撞，她的女兒還伺機踢上一腳助陣。

大媽在爭執過後，突然倒在地上掙扎，裝出痛苦神情後疑假裝暈倒，而同行的2名孫女目擊整個過程，被嚇得目瞪口呆。

拖行李拒付託運費引發爭執

事發地點為大陸昆明長水國際機場，拍下爭執過程的影片在網上流出。據大陸媒體報導，涉事的一家五口人購買了春秋航空公司的機票，該機票不包含免費行李託運額度，但該家人帶來的行李尺寸和重量都不符合標準，航空公司的地勤人員發現，要求乘客額外支付多出來的費用，當中1名拖著行李箱的大媽竟當場和工作人員發生爭執。

大媽拒補錢 企圖拖行李強行登機

大媽聽到要補錢當場變臉，大聲喊「憑什麼要補錢」、「你們就是故意要坑我們」、「我們不知道有這個規定」，聲音大得附近數個登機口都能聽得到。

旅客見到大媽發難後，紛紛拿起手機拍攝，1名女職員好聲好氣地跟大媽解釋相關規定，但大媽變本加厲，情緒愈發激動。見工作人員不願免費放行，蕭貪大媽就搶過行李箱打算強行登機。

大媽女兒乘機出腳踢女職員

現場航空公司職員阻止大媽拖行李箱登機，其中1名女職員打算將其行李箱拿回，與大媽一度相互拉扯，最終雙雙摔倒在地上。大媽的女兒看到這一幕，竟立刻衝到女職員身旁，二話不說直接出腳踢女職員，身旁的工作人員看到後立馬制止，質問「妳幹什麼？」、「她拉箱子沒有拉人」。

大媽倒地疑假裝暈倒

大媽隨後躺在地上耍賴不起來，還一邊大聲碎語，一邊蹬腿踢工作人員，做出類似掙扎的動作，身旁的孫女看到後說「別吵了」。隨後大媽站起身，然後躺在地上假裝暈倒，身旁的女兒看到後大聲喊「媽」、「快叫急救中心」。

現場2名孫女被嚇得不知所措，一直在喊「姥姥、姥姥（祖母）」，其後更傳出哭喊聲。

大陸一名大媽拒付託運費，與航空公司的地勤人員爆發爭執，一度發生肢體接觸。圖／網路影片截圖
大陸一名大媽拒付託運費，與航空公司的地勤人員爆發爭執，一度發生肢體接觸。圖／網路影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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