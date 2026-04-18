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真踩屎感有夠噁！陸女全裸泡湯竟撈出「多坨大便」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
四川成都一間知名湯泉酒店「FUFU湯」，日前爆出讓人作嘔的爭議。一名消費者控訴在全裸泡湯時，聽到同池的小孩稱踩到「多坨糞便」，然而工作人員打撈後並未經過消毒就讓其他客人繼續泡。深圳新聞網
四川成都一間知名湯泉酒店「FUFU湯」，日前爆出讓人作嘔的爭議。一名消費者控訴在全裸泡湯時，聽到同池的小孩稱踩到「多坨糞便」，然而工作人員打撈後並未經過消毒就讓其他客人繼續泡。深圳新聞網

四川成都一間知名湯泉酒店「FUFU湯」，日前爆出讓人作嘔的爭議。一名消費者控訴在全裸泡湯時，聽到同池的小孩稱踩到「多坨糞便」，然而工作人員打撈後並未經過消毒就讓其他客人繼續泡。

業者則反駁，強調事發當下已立刻放水消毒，並反控該批客人根本沒下水，只是覺得「心裡毛毛的」就想要求免單，目前雙方皆已報警，業者更揚言將對惡意抹黑提告。

深圳新聞網報導，消費者王女士表示，聽到有同泡泡池的小孩稱踩到了疑似糞便的東西。王女士找到工作人員打撈後發現確實是糞便，「不止一兩坨，挺多的，形態分明。」

王女士稱，打撈完後工作人員未做任何消毒，後續還有消費者泡湯，且商家不承認王女士等人是受害者，認為他們沒有泡湯，雙方報警後協調未果。

王女士氣憤表示，工作人員將糞便撈起後，竟未進行任何消毒處理，後續甚至還有其他消費者在不知情的情況下繼續下水泡湯。此外，店家事後拒絕承認王女士等人是「受害者」，認定她們根本沒有泡湯，雙方爆發激烈爭執，報警後仍協調未果。

瀟湘晨報報導，前台工作人員表示，出現糞便後當時就進行放水並消殺，且泡池每天換水。對於具體是哪位消費者在泡池留下糞便，工作人員稱「不好判定，因為是全裸泡池沒監控。」

對於王女士等消費者的投訴，工作人員表示，「這幾個客人是沒有泡澡的，可能覺得心裡隔閡，要讓商家免單，沒有協商下來，他們正常消費後離店的，當時清明假期客人比較多，部分客人沒協商下就報警了。」

工作人員補充，「這個事情發生很久了，現在屬於惡意抹黑造謠，我們報警處理了，會追究對方法律責任。」

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