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「粉色藍莓」大陸爆紅每公斤賣3694新台幣！專家證實存在：不建議種植

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「粉色藍莓」大陸爆紅每公斤賣3694元 專家證實存在：不建議種植

香港01／ 撰文：吳真銘
天然的「紅粉佳人」藍莓。（新京報）
天然的「紅粉佳人」藍莓。（新京報）

近日，「粉色藍莓」憑藉其夢幻的外觀，衝上微博熱搜。有中國網友誤以為其是AI生成的特效圖，也有不少人將其視作水果界新晉「顏值物種」。據悉，粉色藍莓在2012年已引進國內，市面售賣的大多是「紅粉佳人」品種。隨著熱度發酵，粉色藍莓鮮果被炒至800元/kg（人民幣，下同）(約新台幣3694元)。

粉色藍莓真實存在

《新京報》報導，吉林農業大學教授李亞東證實，粉色藍莓真實存在，在中國最早推廣的主流品種為「紅粉佳人」（Pink Lemonade），早在2012年就已引入中國國內開展試驗推廣，但因生態適應性差、市場接受度有限等原因，未能實現規模化種植。

公開資料顯示，「紅粉佳人」藍莓是美國農業部（USDA）農業研究服務局（ARS）2006年育成的觀賞與食用兼用型南高叢藍莓品種，以其獨特的粉紅色果實、甜酸平衡風味和較強適應性受到種植者關注。

雲南省農業科學院高山經濟植物研究所所長和加衛解釋稱，粉色藍莓的色澤是品種雜交選育的天然結果，並非染色或轉基因產物。

被炒至800每kg　比普通藍莓更有營養？

和加衛介紹，天然成熟的「紅粉佳人」藍莓，果實顏色並非通體粉色，而為粉中帶紫。和加衛指出，「粉色藍莓花青素含量是普通藍莓的五倍」是謠言，且花青素含量的高低並不意味著營養價值的高低，不能單純用來評判兩者營養差異。

目前，內地多個電商平台及線下超市均為發現銷售該水果，僅社交平台有網民發帖稱買到粉色藍莓，價格昂貴，有的高達每千克800元。

和加衛分析，粉色藍莓之所以賣出天價，根本原因是種植難度不低、產量稀少。

粉色藍莓樹苗成熱銷

不過，在電商平台搜索「粉色藍莓」，會出現大量售賣其樹苗的店舖。對此，和加衛指出，家庭盆栽不建議種植粉色藍莓，「紅粉佳人」這一品種不能自花結果實，需要異花授粉。此外，試種結果表明，這一品種在許多地方掛果率低，產量不高，難以保證家庭種植的成功率。

業內人士提醒，市面上的粉色藍莓樹苗只是營銷噱頭，部份商家甚至用普通藍莓苗、未馴化實生苗冒充粉色品種，消費者切勿盲目購買。

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文章授權轉載自《香港01》

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