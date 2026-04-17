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杭州女買5單海鮮「薅羊毛」 江蘇賣家氣到跨省討說法

世界日報／ 中國新聞組／北京17日電
俞女士接受采訪。(取材自錢江晚報)
俞女士接受采訪。(取材自錢江晚報)

浙江杭州有位買家在江蘇俞女士的網店買了5份海鮮，其中3份申請了僅退款，理由都是商品腐爛、不新鮮。俞女士不同意退款，認為買家想不花錢吃東西，但是最終平台判定退款。她氣不過，跨省趕來杭州，想要找買家討個說法。

錢江晚報報導，俞女士家位於江蘇南通呂四漁港，她開了網店賣海鮮。去年12月，有一位杭州的買家在俞女士的網店下單了三份海鮮，總價500多元。快遞12月5日簽收，12月8日，該買家以商品腐爛為由，申請了僅退款。

俞女士稱，對方上傳的證據照片是幾張殺好的黃魚照片。如果不新鮮，為何還要處理？俞女士拒絕了退款請求，對方又申請平台介入，最後退了款。

今年3月，該買家再次在俞女士的店鋪下單，一共買了1000多元的海鮮，3月11日收到貨，3月12日，該買家再次以商品腐爛為由申請僅退款。

平台兩次駁回了買家的僅退款要求，買家申請質監局介入，俞女士稱因買家多次申請退款，平台還是把錢退了。

俞女士稱買家就是想不花錢吃東西，俞女士反問：如果你在一個店鋪買的東西不好，你還會三番五次再去這家店購買東西嗎？

後續，買家回覆詢問稱，賣家存在捏造事實博取流量的情況，已經報警處理，並準備通過訴訟解決。

對了，不少網友批評買家「吃相難看」，「一直買一直退，太惡了」、「就圖片裡的這些魚，作為海邊的人一眼就能看出很新鮮」、「就算要薅羊毛也得換一家嘛，那麼懶？」、「買家不要臉。支持商家訴訟爆了她」。

買家上傳的黃魚照片。(取材自錢江晚報)
買家上傳的黃魚照片。(取材自錢江晚報)

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