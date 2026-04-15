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香港拳王活春宮影片流出…女方身分曝光太驚人 事後1舉動網怒：毀三觀

香港01／ 撰文／布萊恩
一段「男女車震口交」影片近日於討論區、Threads等社群平台流傳，被眼尖網友發現分別是現年31歲的香港泰拳拳王羅祖勝（四海）及現年30歲的香港本土AV女演員黃雅君（DinDin Wong）。示意圖／ingimage
一段「男女車震口交」影片近日於討論區、Threads等社群平台流傳，被眼尖網友發現分別是現年31歲的香港泰拳拳王羅祖勝（四海）及現年30歲的香港本土AV女演員黃雅君（DinDin Wong）。示意圖／ingimage

公眾地方不應作出不雅行為！香港網路討論區、Threads等社群平台近日瘋傳影片，一輛私家車內有男子與女子疑似公然口交，動作激烈令人咋舌。

影片引起網友嘩然，紛紛批評離譜，「道德淪亡」、「要回家搞吧！這裡是公共地方！」，又指相關行為「已犯法」，「公眾地方行為不檢」。

不過亦有網友認出，影片中的男子和女子，分別是現年31歲的香港泰拳拳王羅祖勝（四海）及現年30歲的香港本土AV女演員黃雅君（DinDin Wong），質疑只是擺拍博流量。

男女車震疑口交

這也太誇張了吧！這段「男女車震口交」影片近日於討論區、Threads等社群平台流傳。影片長14秒，見到1部深色私家車內，坐在司機位的金髮戴太陽眼鏡男子，把手放在副駕駛座、穿黑色性感背心的金髮女頭部，而女方頭部在男方下體位置有激烈動作。

完事後舉動更狂

「完事」後，男方往女方臉上打了兩巴掌，再抓着女方頸部往後推，看似有進一步動作。影片至此結束。

網友批離譜：毀三觀

網友看過影片紛紛批評男女行為離譜，「公眾地方行為不檢」、「有沒有那麼急啊？」、「毀三觀」、「世風日下」。

男女身份曝光 竟是香港泰拳拳王及港產AV女優

惟有網友認出，影片中的男子是現年31歲的香港泰拳拳王羅祖勝（四海），女子則是現年30歲的香港本土AV女演員黃雅君（DinDin Wong），質疑只是「擺拍」博流量，「明顯搏流量……」、「像拍影片多一些」、「好明顯擺拍，借位」。

公眾地方猥褻刑罰是什麼？

根據香港《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

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文章授權轉載自《香港01》

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