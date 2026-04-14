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野豬闖墓地吃清明節祭品！網友籲勿留祭品 憂積功德變殺生

香港01／ 謝茜嘉／報導
最近網路上流傳一段影片，有野豬在墓園享用孝子賢孫祭拜祖先後留下的供品，吃得津津有味，還發出「嘖嘖聲」。示意圖／ingimage
最近網路上流傳一段影片，有野豬在墓園享用孝子賢孫祭拜祖先後留下的供品，吃得津津有味，還發出「嘖嘖聲」。示意圖／ingimage

拜拜完之後，最好還是把供品帶走吧！最近網路上流傳一段影片，有野豬在墓園享用孝子賢孫祭拜祖先後留下的供品，吃得津津有味，還發出「嘖嘖聲」。這件事引發網友討論到底該不該留下供品，有人認為這是在積功德，「這也算一種功德吧，食物不要浪費，留給野生動物也是好事」、「讓牠們吃一點不好嗎？人類都已經佔了牠們的棲地，難道連食物都不留給牠們嗎？」

不過也有網友擔心，這樣會讓野豬習慣接近人類活動範圍覓食，「野生動物因為人類留下的食物而靠近，反而會讓牠們陷入危險，很難說是功德」、「等到牠們習慣在這裡找食物，之後可能就會被通報處理，甚至被撲殺」。

另外，有自稱曾在墓園擔任修樹工的網友表示，清潔人員通常會在確認祭拜結束後，把供品清走，「所以其實有沒有野豬，差別不大」。

有網友在4月11日於Threads發文並附上影片表示，「清明節偶然看到野豬在吃別人留下的供品，吃得津津有味，像在野餐一樣。大家拜完祖先後，還是把供品帶走比較好」。

影片中可以看到，墓碑前擺著一盒燒肉、其他供品和幾個紙杯，一隻野豬叼起一塊食物大快朵頤，還發出明顯的「嘖嘖聲」。

對此，網友意見兩極。有些人希望放過野豬，「也許是祖先來吃的，不用管太多」、「就讓牠吃吧，有什麼關係」、「天地萬物留一線，造福後代」、「牠們只是肚子餓才到處找東西吃，又不是搶你的食物，給牠們一條活路吧」、「就算牠不吃，老鼠也會來吃，不然就不要放」、「一年也沒幾天有這種食物，又不是天天都有」。

但也有網友提出疑慮，「人類食物未必適合野生動物消化，如果牠們連免洗餐具一起啃，可能會造成腸道阻塞而死亡，反而不是在做善事」、「我自己有養貓，會擔心像雞骨頭這種東西，如果被動物吃下去會不會刺傷內臟」、「其實應該避免讓野生動物習慣接近人類、翻找人類的食物，減少生活範圍重疊，才是真的在幫牠們」。

至於供品的去向，也有網友補充，通常清潔人員在確認現場沒有人後就會清理掉，「既然擺在那裡，本來就會有人收走，不可能自己消失」、「放太久也會發臭，清潔人員只是盡責處理，家屬通常也不會介意，但被其他人或動物亂動就是另一回事」。

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文章授權轉載自《香港01》

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