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5孩媽家中不適倒地！夫翹腳「冷漠掃視」終離婚 影片被質疑擺拍

香港01／ 雷思麗／報導
浙江1名5孩之母在家突然雙膝乏力倒地，丈夫竟坐在飯桌前冷眼旁觀，她最終受不住丈夫的冷漠決定離婚。示意圖／AI生成
浙江1名5孩之母在家突然雙膝乏力倒地，丈夫竟坐在飯桌前冷眼旁觀，她最終受不住丈夫的冷漠決定離婚。示意圖／AI生成

婚姻要雙方共同付出才能長久。浙江1名5孩之母在家突然雙膝乏力倒地，丈夫竟坐在飯桌前冷眼旁觀，她最終受不住丈夫的冷漠決定離婚。夫婦育有5孩，女方撫養4人，男方撫養1人。事件掀起網友熱議，為她感到不值，「為了這樣的男人生5個」，不過有網友質疑為何屋內監視器如此精準拍下過程及雙方反應，質疑事件是「擺拍」。

5孩媽家中不適倒地　夫旁邊翹腳「冷漠掃視」

據央視《三農頻道》報道，中國1名媽媽在抖音上傳影片，引起網友關注。片段所見，事主走向臥室時突然身體不適雙膝跪地，身體朝前摔倒，此時丈夫在飯桌前翹腳而坐，聽到動靜後，冷漠地掃了她一眼便轉移了視線。

事主默默起身，跪在地板上仰頭呼吸又很快將頭垂了下去，後續有警察到家中調解。夫妻育有5名孩子，她聲稱已決定離婚，「不會為了5個孩子忍氣吞聲，婚已離，困局已解，他帶走1個，我守著4個，餘生只為自己和孩子而活」。

網友支持離婚　但監視器精準拍攝惹擺拍質疑

網友批評丈夫對事主冷眼旁觀，「陌生人都做不到那麼冷漠」、「遇到事了，你才知道自己嫁的是人是鬼」，紛紛支持她離婚，「就該離，不關心你的人跟他幹嘛」。

網友驚訝事主竟為這男人生了5個小孩，「5個孩子，媽媽一定是真愛，我好奇婆家是怎麼給你灌迷魂湯的，你又是怎麼答應孩子爸爸只帶走1個的」。更有部分人看片後稱產生「恐婚心理，「這是結婚率低的原因，不是彩禮（禮金）」、「不結婚的理由再加一」。

片段由住所內的監視器拍攝，更準確拍到男女雙方的行為反應，故有網友質疑真確性，「這家人不簡單，正常情況下，誰會在家裡的各種死角裝那麼多探頭（監視器）？」、「如果開始直播帶貨就不用懷疑了」。但有網友認為家中有多達5名小孩，「5個娃兒，多些攝像頭很正常」。

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文章授權轉載自《香港01》

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