74歲英國老婦獨遊大陸1個月 各地網友自告奮勇接力當導遊

近日，一位74歲英國老婦獨自到中國大陸旅遊，掀起一場「導遊接力」。來自江西的女大生肖悅在布吉島做義工時認識了這位老婦吉兒（Gill），得知她在大陸後，肖悅自發當導遊帶她遊覽。她擔心吉兒接下來的行程不便，便在網上發布帖子《遇到這位74歲獨自旅遊的女士可以幫幫她嗎》，引起不少網友關注。來自各地的網友紛紛呼喚吉兒來自己家鄉，表示願意帶她遊玩。

《瀟湘晨報》報道，肖悅正在廣西賀州讀大四，早前在泰國布吉島做義工時認識了吉兒。近期，她得知吉兒到了大陸遊玩，第二站是廣西桂林，考慮到相隔不遠，她便和吉兒約好，帶她遊覽兩天。

4月3日，肖悅到達桂林，帶吉兒婆婆遊覽了象鼻山、疊彩山，吃了桂林米粉。第二天，肖悅又帶她遊玩了陽朔，拍了不少美照。照片中，滿頭銀髮的吉兒婆婆笑得很開心。

在遊玩的過程中，肖悅發現，吉兒不太會使用叫車軟體，並且不會時刻看手機。她擔心吉兒接下來的遊玩會不太方便，就在網上發布帖子《遇到這位74歲獨自旅遊的女士可以幫幫她嗎》，引起不少網友關注，來自各地的網友紛紛表示願意帶奶奶遊玩。

蕭悅帶Gill在桂林遊玩。 （抖音@肖肖不悅）

據肖悅稱，吉兒這次準備在大陸遊玩一個月，她計劃前往廣州、桂林、張家界、成都、西安、杭州、廈門、上海、北京。肖悅把吉兒的行程發到網上後，獲得不少網友的關注。有網友表示在廣州見到了她：「這個老奶奶是不是還在廣州住了和平行旅青旅，早上還在用心打扮自己，好陽光！」

還有人表示想接待老奶奶：「如果來了成都請務必告訴我」、「上海我可以的，有時間」、「我在重慶，如果她來重慶我可以幫助她，我會英語」、「有聯繫方式嗎？我在北京時間正合適，可以帶她玩」。得知吉兒奶奶下一站將前往張家界，不少張家界網友也紛紛打聽：「張家界有人接力了嗎？」

網友的熱情讓肖悅感到意外：「沒想到這麼多熱心網友願意幫忙，說明中國人的善良是刻在骨子裡的」。她稱，有不少網友問她要吉兒的聯繫方式，想要當導遊。

4月6日，一名吉首大學的大三學生厲炫康在高鐵上遇到了吉兒。他表示自己是個「I人」，起初不好意思找她聊天，吉兒向他詢問車廂標識後，兩人搭上話。上車後，厲炫康刷手機才知道，這位白髮婆婆就是吉兒。

厲炫康和她聊天時了解到，她一個人走過72個國家和地區，還曾在多個國家做義工，他表示「非常震驚，覺得她真的非常了不起。」

據悉，4月7日和8日，吉兒在張家界遊玩。她提前報了一個旅遊團，張家界本地的中英文導遊呂燕接待了她，「全團的客人對她都很照顧，我們也都很喜歡她」。呂燕說，吉兒曾前往天門山、張家界大峽谷。在天門山，吉兒徒步爬上了著名的999級天梯，她自豪地和肖悅分享：「八個人中就我們兩個人爬上去了！」在張家界大峽谷，她打卡了玻璃橋。

呂燕稱，吉兒雖然已經74歲，但精力非常充沛，總是能走在大家前面，「吉兒奶奶的這種精神也感染了我們。」

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文章授權轉載自《香港01》