外送披薩沒袋子…顧客要求掛門把 外送員「機智1招」笑翻陸網

送外送沒點聰明才智也不行？有外送員於網上發文表示，日前有顧客點了披薩外送，要求掛在門把上，不過餐廳未有提供膠袋，幸他撿到1條繩，成功將披薩綁在鐵閘門把上。事件引來熱議，有網友讚外送員工作盡責，亦有網友笑言「老實說，這東西是不是從垃圾桶撿回來的？」、「真的是佩服你，做勞作嗎？」

該外送員於facebook群組「KeeTa外送關注組」發文表示，「麻煩各位客人，叫了披薩外送，千萬不要以為一定可以幫你掛在門口，因為餐廳未必有這麼大的塑膠袋，可以放下披薩」。

該外送員稱，顧客「不應門開門，又不接電話」，幸好他撿到1條繩，成功將披薩綁在顧客鐵閘門把上，「如果我找不到這條繩，就可能要放到地上了，但今天下雨門口全是水，怎麼放到地上」。

照片見到，外送員於商場內手提1盒沒用膠袋裝著的披薩及1小袋食物，另1張照片中，外送員用麻繩將該盒披薩綁好，成功掛在門把上。

該外送員分享兩張訂單畫面圖片，指不時有顧客要求只將食物放門口或掛在門把上，不要按門鈴。

網友笑言，「那個客人一定以為（那條繩）是餐廳的，沒想到是從垃圾桶撿出來的」，有人則說「掛上去就掛，掛不到就放地下」。

有網友批評不接電話不應門的是奧客，「袋子很重或袋子很薄、用紙袋，掛不了會破掉，又不可以放地下，叫人怎麼做？」

有網友就解釋，「不開門又不接電話不一定是奧客，人家在家工作，有時正在開會，不一定能應門或接電話，最重要的是人家有備註說明就可以了。叫放在門口一定有原因，可能家裡有嬰兒或者寵物，難道抱著嬰兒睡覺，還要把嬰兒放下任他哭，就為了抽手接你的電話？理解外送有外送的困難，但叫外送也是為了自己方便，不一定每次都能方便到大家，希望大家互相體諒一下吧。」

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文章授權轉載自《香港01》