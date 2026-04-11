快訊

獨／黃國昌突拋新北藍白合「4月底前有結果」 李四川吐5個字

張宇爆倒嗓現蹤台北開唱！相隔8年滿頭白髮現況曝光 一開口驚呆全場

聽新聞
0:00 / 0:00

外送披薩沒袋子…顧客要求掛門把 外送員「機智1招」笑翻陸網

香港01／ 撰文：謝茜嘉
送外送沒點聰明才智也不行？有外送員於網上發文表示，日前有顧客點了披薩外送，要求掛在門把上，不過餐廳未有提供膠袋，幸他撿到1條繩，成功將披薩綁在鐵閘門把上。 示意圖／AI生成
送外送沒點聰明才智也不行？有外送員於網上發文表示，日前有顧客點了披薩外送，要求掛在門把上，不過餐廳未有提供膠袋，幸他撿到1條繩，成功將披薩綁在鐵閘門把上。 示意圖／AI生成

外送沒點聰明才智也不行？有外送員於網上發文表示，日前有顧客點了披薩外送，要求掛在門把上，不過餐廳未有提供膠袋，幸他撿到1條繩，成功將披薩綁在鐵閘門把上。事件引來熱議，有網友讚外送員工作盡責，亦有網友笑言「老實說，這東西是不是從垃圾桶撿回來的？」、「真的是佩服你，做勞作嗎？」

該外送員於facebook群組「KeeTa外送關注組」發文表示，「麻煩各位客人，叫了披薩外送，千萬不要以為一定可以幫你掛在門口，因為餐廳未必有這麼大的塑膠袋，可以放下披薩」。

該外送員稱，顧客「不應門開門，又不接電話」，幸好他撿到1條繩，成功將披薩綁在顧客鐵閘門把上，「如果我找不到這條繩，就可能要放到地上了，但今天下雨門口全是水，怎麼放到地上」。

照片見到，外送員於商場內手提1盒沒用膠袋裝著的披薩及1小袋食物，另1張照片中，外送員用麻繩將該盒披薩綁好，成功掛在門把上。

該外送員分享兩張訂單畫面圖片，指不時有顧客要求只將食物放門口或掛在門把上，不要按門鈴。

網友笑言，「那個客人一定以為（那條繩）是餐廳的，沒想到是從垃圾桶撿出來的」，有人則說「掛上去就掛，掛不到就放地下」。

有網友批評不接電話不應門的是奧客，「袋子很重或袋子很薄、用紙袋，掛不了會破掉，又不可以放地下，叫人怎麼做？」

有網友就解釋，「不開門又不接電話不一定是奧客，人家在家工作，有時正在開會，不一定能應門或接電話，最重要的是人家有備註說明就可以了。叫放在門口一定有原因，可能家裡有嬰兒或者寵物，難道抱著嬰兒睡覺，還要把嬰兒放下任他哭，就為了抽手接你的電話？理解外送有外送的困難，但叫外送也是為了自己方便，不一定每次都能方便到大家，希望大家互相體諒一下吧。」

延伸閱讀：

外送雲吞麵驚見不明黑絲及紙巾 台女怒公審！網友猜1可能

外送壽司丼飯吃出3條魚骨 餐廳稱做足檢查拒退款、顧客公審

文章授權轉載自《香港01》

披薩 外送

相關新聞

外送披薩沒袋子…顧客要求掛門把 外送員「機智1招」笑翻陸網

送外送沒點聰明才智也不行？有外送員於網上發文表示，日前有顧客點了披薩外送，要求掛在門把上，不過餐廳未有提供膠袋，幸他撿到1條繩，成功將披薩綁在鐵閘門把上。事件引來熱議，有網友讚外送員工作盡責，亦有網友笑言「老實說，這東西是不是從垃圾桶撿回來的？」、「真的是佩服你，做勞作嗎？」

大陸發布18秒「白頭鷹」AI影片 竟能讓川普信徒破防一個月

美國3月初在邁阿密舉行「美洲之盾」峰會，企圖重新掌控其所謂拉美「後院」，鞏固在拉美地區的霸權與支配性地位。不久後，新華社在海外社交平台發布「白頭鷹」系列AI動畫諷刺川普，沒想到前川普政府高官沃爾夫（Chad Wolf）因為一個18秒視頻整整破防一個月，在福斯新聞網震怒發文，稱中媒嘲諷川普，還將美國描繪成「一個偏執且專橫、急赤白臉維繫拉美影響力」的形象。

不是燒紙紮！百萬賓士掛「8888車牌」當陪葬品 剛入土就被挖出

遼寧遼陽近日爆出將豪車作為陪葬品下葬的爭議事件。一輛車牌尾號帶「8888」的賓士S450L被埋入墓地畫面在網路廣泛流傳，引發社會關注。當地政府10日通報，該車輛因祭祀活動被填埋，屬封建迷信行為，當事人已被批評並公開致歉，車輛在埋下當天即被挖出。

死哪訛哪？ 騎友抄近路摔車亡 家屬向地方索賠惹群嘲

73歲四川成都男子鄧軍(化名)今年3月因抄近路在成都龍泉驛區山泉鎮花果村騎行時摔倒身亡，鄧軍的女兒認為，事發路段多是急彎道，該村又是旅遊地，質疑當地官方沒做好道路管理造成父親死亡，要求賠償。當地官方稱，事發路段是村民自行開發的生產道路，且設置了安全警示牌，非官方之責。此案經報導後引發網民群嘲，認為鄧家人的賠償要求太離譜，「死哪訛哪，應該提告地球，為什麼要產生地心引力」。律師則認為當地已盡到了提醒的責任。

賈淺淺又出事…評賈平凹藝術研究論文涉抄襲 相似度8成

著名作家、茅盾文學獎得主賈平凹之女賈淺淺又出事了，繼「屎尿詩」、靠爸爭議，賈淺淺近日再被爆料論文涉嫌抄襲，且相似度高達83%。位於中國陝西西安的西北大學9日發布通報稱，已成立工作專班，對賈淺淺啟動調查程序。一經查實，將按照有關規定嚴肅處理。

陸女吃到飽狂嗑12個漢堡「遭店家報警」 老闆拒接待：最多只能吃6個

江蘇常州一名女博主發文稱，因在某漢堡店吃到飽吃得太多，第3次到店時遭老闆拒絕接待並報警。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。