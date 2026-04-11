死哪訛哪？ 騎友抄近路摔車亡 家屬向地方索賠惹群嘲

73歲四川成都男子鄧軍(化名)今年3月因抄近路在成都龍泉驛區山泉鎮花果村騎行時摔倒身亡，鄧軍的女兒認為，事發路段多是急彎道，該村又是旅遊地，質疑當地官方沒做好道路管理造成父親死亡，要求賠償。當地官方稱，事發路段是村民自行開發的生產道路，且設置了安全警示牌，非官方之責。此案經報導後引發網民群嘲，認為鄧家人的賠償要求太離譜，「死哪訛哪，應該提告地球，為什麼要產生地心引力」。律師則認為當地已盡到了提醒的責任。

萬順花家門口的急轉彎道就是事發地。(取材自問政四川)

問政四川報導，3月12日清晨，鄧軍與四名退休人員組成的騎友團計畫橫穿龍泉山觀賞桃花後返回崇州市，途中擔心下雨，騎友團中有人提議根據手機導航的提示「抄近路」，即事發路段所在的花果村31號路，這條路因直接穿過山丘，猶如「弓弦」，沿途地勢陡峭、分布多處彎道。

在經過事發路段彎道時，騎友團碰到了迎面而來的四位附近村民，鄧軍躲閃不及撞到了一位村民後，連人帶車衝入村民萬順花家的桃園摔倒，車下壓著鄰村人李菊英。鄧軍當場死亡，李菊英送醫治療三四天後康復出院。

「事發這段路路況很爛，這個村又是個旅遊地，為什麼鎮上和村上不做好道路管理？」鄧軍的女兒鄧蓮(化名)說，花果村是觀光村，但31號路沿線有多處裂縫和表面破損，還分布著一個近90度的彎道，沒有設置減速裝置，也沒有陡坡急轉彎等提醒標牌，山泉鎮乃至花果村都應承擔鄧軍身亡的相關責任。

「這條路不是觀光旅遊路線」，山泉鎮政府有關負責人表示，「這是我們的村民自發修建的生產路」。花果村黨委書記、村委會主任賀紅艷說，31號路修建於2011年前後，是本村桃園種植戶們集資建設，10多年來用於運輸農資、水蜜桃和沿線兩戶居民出行，清掃維護也由集資村民和兩戶居民負責。

但近兩年，戶外徒步、「打野」興起，31號路被不少遊客闖入。花果村「兩委」組織人員稱，從前年開始在部分路段設置了簡易的安全警示牌，以提醒過往行人和遊客。

此事件經報導後，不少網民認為鄧家人的要求離譜並嘲諷：「死哪訛哪，應該提告地球，為什麼要產生地球引力」、「主打一個死都死了，多少給點」、「擅自使用人家集資建的路不僅沒繳納均攤費用還索賠」、「你父親撞的村民，你賠錢了沒有」、「自己要騎車，還要別人賠錢，世界是被訛詐大的」。

京衡上海律師事務所律師余超認為事發路段是村民自發修建的生產道路，並未用於旅遊開發，而事發前，村委會已經安裝了部分安全警示標誌，盡到了提醒的責任。

鄧軍出事的地方是一段陡峭下坡路段。(取材自問政四川)