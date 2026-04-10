賈淺淺又出事…評賈平凹藝術研究論文涉抄襲 相似度8成

著名作家、茅盾文學獎得主賈平凹之女賈淺淺又出事了，繼「屎尿詩」、靠爸爭議，賈淺淺近日再被爆料論文涉嫌抄襲，且相似度高達83%。位於中國陝西西安的西北大學9日發布通報稱，已成立工作專班，對賈淺淺啟動調查程序。一經查實，將按照有關規定嚴肅處理。

綜合深圳新聞網、新民周刊、大河報等媒體報導，中國博主「抒情的森林」發帖指控，西北大學文學院副教授、陜西省青年文學協會副主席賈淺淺發表於2014年7月「文藝爭鳴」的學術論文「文學視閾下賈平凹繪畫藝術研究」，涉嫌抄襲四名不同作者已發表的文章，在論文前、中、後段，均有大面積重複。

指控稱，賈淺淺將學者朱良志在2006年的著作觀點直接挪用，用以評價其父賈平凹的畫作「氣韻生動」。此外文中對「唐僧取經」等畫作的具體意象描述，如「黑湧湧的」、「光頭老者」等詞句，與學者曾令存1997年的論文存在大面積重疊。文中關於「筆墨與空白」關係的論述，亦與畫家季酉辰2010年的文章高度相似，僅有個別詞組順序微調。有媒體將這篇論文查重後發現，總文獻相似度（即重複率）高達83.96%，文獻原創度僅16.04%。

此外，賈文開篇對中國繪畫的「三階段論」框架，被指與作家韓羽2008年發表在「美文」雜誌的文章一致，該雜誌的創辦人兼主編正是賈平凹。

除涉抄襲疑雲，該篇被賈淺淺列為「重要學術成果」的論文還被爆出低級文字錯誤。文中將藝術史上著名典故「米芾拜石」（北宋書法家米芾）誤寫為「米蒂拜石」；將「常言道」誤寫成「常言到」。

另外，賈淺淺另篇代表作「生命的言說與意義—試論賈平凹的書法創作」，該文部分內容被指與賈平凹1994年評論書法家馬治權的舊文亦多處雷同。而賈淺淺將該篇論文列入個人核心學術成果，甚至入選高校青年科技基金項目。

西北大學9日發布情況通報稱，校方關注到網上對於該校文學院教師賈某某涉嫌學術論文抄襲等問題的相關反映，學校高度重視，已成立工作專班，啟動調查程序。一經查實，將按照有關規定嚴肅處理，以維護良好學術聲譽和學術風氣。

事實上，這不是賈淺淺第一次捲入輿論風波。2022年，賈淺淺進入中國作協擬發展會員公示名單，但她的一些詩被部分網友嘲諷為「屎尿屁體」，甚至被個別詩歌評論者貼上「汙穢」的標籤。中國作協最終決定不將她列入新會員名單。

去年，賈淺淺在西北大學文學院官網上主動修改簡歷，她在西北大學本科學習經歷由「1998年9月至2003年7月」修改為「2000年9月至2003年7月」，也曾引發輿論關注。

以往面對所有爭議，賈淺淺、賈平凹始終保持沉默，觀察者網專欄直言，若相關問題屬實，賈淺淺已觸及學術規範與職業操守的底線；而賈平凹身為當代中國重要作家，也應表明態度，尊重文學的原創性，並堅守學術的尊嚴。