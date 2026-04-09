陸女吃到飽狂嗑12個漢堡「遭店家報警」 老闆拒接待：最多只能吃6個

江蘇常州一名女網友發文稱，因在某漢堡店吃到飽吃得太多，第3次到店時遭老闆拒絕接待並報警。

商家就拒絕接待女網友用餐一事致歉，但強調報警是因為對方發文後引發大量騷擾電話，而非針對其食量。

大陸律師指出，商家以食量大為由拒客涉嫌違反《消費者權益保護法》；同時，消費者若在爆料中虛構事實或引導網暴，則可能侵害商家的名譽權。目前，警方已介入調解。

大胃王吃到飽一次吃12個漢堡 商家拒絕接待

《揚子晚報》報導，女網友介紹，她之前以79.9元人民幣(約新台幣371.7元)團購名為「暢點暢吃單人吃到飽」的自助券。其中包括5種漢堡，5種熱狗，還有各種小吃、飲料，時間一小時，押金50元(約新台幣232.6元)，吃完可退。她第一次去吃了12個漢堡，「我天生能吃，店裡沒廁所，我都是吃完，不是吃吐」。

她透露，第二次去用餐時，老闆曾表明「你今天最多能吃6個」；她當下拒絕，但仍手下留情，實際大概吃了7、8個漢堡。她又稱，老闆在旁邊數到底吃了幾個漢堡，「作為一個吃到飽，在那暗戳戳盯著一個小姑娘吃多少，我覺得這本身就是很不禮貌的行為」。

女博主第3次去用餐時直接被拒，「老闆就說，我不接待你這種人，你吃太多，我做我就虧本了。我就說，你做吃到飽，要是玩不起，可以把連結下掉。老板就低頭裝作沒聽見。我回來在店家的群裡吐槽，然後我就被踢出群了」。

她之後在社群平台上以「常州某漢堡吃到飽因顧客吃得多，老闆報警」為題發文，內容為與警察的對話音頻，調解員提到「常州某漢堡報警說，你在網上發布不好言論，我們來調解一下」，女事主堅稱「自己沒錯」。

在其他平台上，女網友曝光她在該店顧客群的聊天記錄。其中提及，「做不起吃到飽就別做，大老遠過來說我吃得多不接待，那你可以不做吃到飽」「你說客人吃得多你虧，那吃得少的客人，你要不退點錢給客人？」店家則回應「我也不是做慈善的。來三次了，前面我說啥了」。

女網友認為，在網上表達消費體驗並無問題，自己沒有做錯，因此拒絕調解，「我不會刪文。文章裡寫警察抓我，也是因為接到電話比較害怕」。

商家致歉否認因「吃得多」報警：不堪騷擾電話轟炸

店主介紹，該女博主曾3次到店消費，均為網上標價79.9元的漢堡吃到飽，平均每次都要吃11個漢堡，還有小食和碳酸飲料，「一名成年男性一般兩三個也能吃飽」。

對於在聊天群發表「說我不是做慈善的」等言論以及拒絕接待女博主消費用餐，店主就此致歉，但否認曾就女博主「吃太多」一事報警，並表示自己報警是因為對方在網上分享消費體驗後，她收到大量騷擾電話才報警。

涉事漢堡店可供內用的位置不多，店主介紹，推出漢堡吃到飽是為了吸引流量，但沒有因此降低食物品質，開店2年來累積了不少熟客，「但說實話，她吃3個我就只有點辛苦錢了——但前3次她來吃，我也沒攔著她呀！」

律師：商家與消費者應理性維權

北京市高朋（南京）律師事務所合夥人陳凱律師指出，依據大陸《消費者權益保護法》《民法典》，本案雙方均存在不當之處，責任邊界清晰。

商家以顧客食量大拒絕接待，違反公平交易與誠實信用原則，侵害消費者自主選擇權與公平交易權。吃到飽為格式合同，定價已默認包含食量差異成本，無浪費、違規情形下，商家無權單方拒服，已構成違約。商家自稱引流而拒客，屬於以經營風險轉嫁消費者，於法無據。

而消費者有權表達消費體驗，但若存在像商家所說虛構事實、掐頭去尾剪輯音頻、引導網暴辱罵商家的內容，則超出合理維權範疇。

依據《民法典》名譽權條款，該行為貶損商家商譽，造成社會評價降低與經營損失，構成侵權；若情節嚴重，還可能觸及網絡暴力相關規制，需承擔刪除帖文、賠禮道歉、賠償損失等責任。警方介入調解符合糾紛處置程序，雙方均應理性維權。

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文章授權轉載自《香港01》