一葦渡江…苦練15年 貴州00後女展現「獨竹漂」絕技

僅憑一根普通的楠竹，就能像凌波仙子般在水面上翩翩起舞。陽春4月，湖北宜昌點軍區鳴翠谷的金龜湖上，一名來自貴州的00後女孩每天表演非遺絕活「獨竹漂」，吸引許多遊客駐足觀賞。

極目新聞報導，鳴翠谷有一條溪流穿過，景區築壩攔水形成一片大湖，在碧波蕩漾的湖面上，一名身穿漢服的年輕女子，手持一根竹竿踏波而行。仔細一看，才發現她是踩在一根楠竹上，就像傳說中的「一葦渡江」。表演的女孩名叫楊琴芝，今年25歲，是貴州榕江人。「獨竹漂」是貴州省級非遺項目，起源於赤水河一帶。

楊琴芝表示，她從10歲起在學校跟隨老師練習，至今已堅持了15年。楊琴芝說，一般人需要練習三個月才能在水中的楠竹上站穩腳跟；而要達到表演的水平，至少需要兩年苦練。許多一開始有興趣的練習者，因為受不了日曬水泡，往往中途就放棄了，所以即使在她的家鄉，現在會「獨竹漂」的人也很少。

楊琴芝是有天賦和耐性的人，她不到50公斤的體重，可以在水上馭竹自如。但這門絕技並非她的主業，她剛研究生畢業，已通過貴州當地的公務員考試，在等待正式入職的空暇裡，她應邀到景區表演。

在武漢讀書期間，表演「獨竹漂」也是楊琴芝假期掙生活費的技藝，每年可以收入三、四萬元；這次她與鳴翠谷景區商定，一直表演到五一假期結束。她希望通過自己的表演，向更多人推廣家鄉這門古老的絕活。