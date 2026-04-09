快訊

整理包／命脈級荷莫茲海峽為何重要？伊朗掐住全球能源咽喉 衝擊台灣國安

蔡英文出馬了？傳2度勸進鄭麗君 他曝背後有派系路線角力

聽新聞
0:00 / 0:00

9旬婦喪子 家人憂她承受不住瞞死訊…製「AI兒子」陪伴1年

香港01／ 撰文：許靖雯
頭髮花白的年邁母親不知兒子去世，跟AI兒子（右上）聊了1年。（荔枝新聞）
頭髮花白的年邁母親不知兒子去世，跟AI兒子（右上）聊了1年。（荔枝新聞）

隨著AI技術突飛猛進，用科技「復活」逝者不再是科幻情節。90後江蘇男子張澤偉在南京創立「超級頭腦」團隊，透過還原逝者的相貌、聲音與語氣，塑造出可互動的「數字生命」，幫助在世親人療傷止痛。他服務的客戶中，就有一位年邁母親不知兒子去世，她的孫子因為擔心她遭受刺激活不下去，便對其隱瞞死訊，委託張澤偉用AI復原已故父親，定期和嫲嫲視訊通話，就這樣年邁母親和「AI兒子」聊了一年多。

為瞞年邁長輩死訊　開啟AI復活事業

《上觀新聞》報導，張澤偉是南京「超級頭腦」的創始人，2023年3月開始涉足AI人像模擬訓練、聲音克隆等業務，所謂「復活」就是基於照片和影片等數據，使用AI技術重現已故人物的聲音、影像、行為等，生成與其相似的輸出。

張澤偉屬於機緣巧合接觸到「AI復活」業務，當時他朋友的父親意外離世，全家人一直瞞著90歲的高齡嫲嫲，擔心她承受不住打擊。但時間一長，老人家起了疑心，朋友只得找到張澤偉，希望他用AI技術復刻出自己父親的形象，「給老人家報個平安。」

張澤偉原本不打算接受這個委託，但朋友的一句話讓他改變了心意：如果嫲嫲知道了兒子離世的消息，她絕對活不過3個月。張澤偉說，「我覺得人命大於天」，最終他選擇用AI「騙」過朋友嫲嫲，以善意謊言維繫老人精神寄託。

從那之後，越來越多人慕名而來，希望張澤偉幫助他們「再見一面」逝世的親人，比如一位被外婆帶大的外孫女，希望去世的外婆可以出現在她的結婚典禮上，張澤偉便根據她提供的素材，還原了外婆生前的音容笑貌，讓外婆出現在婚禮上；有人在張澤偉設計的數字世界裏為離世女兒規劃讀書，教她穿衣和學習技能，選擇用這種創新的方式陪伴女兒；還有小女孩因父親意外離世出現抑鬱傾向，但看到爸爸被AI復原後的樣子，慢慢恢復信心從抑鬱中走出來。

考慮到能幫到在世親人療傷止痛，2023年3月張澤偉組建起「超級頭腦」團隊，專注於用AI為逝者塑造「數字生命」。

AI復活服務最高收費一萬人民幣

雖然張澤偉不願把「AI復活」看作一門生意，但該業務已形成標準化流程。2024年3月，張澤偉團隊已完成1000多筆「復活」訂單，尤其接近清明節將近，每天都會接到四五十個諮詢相關事宜的電話。

為了避免發生法律糾紛，張澤偉會要求委託人簽署約束協議，以釐清法律風險。之後再根據委託人提供逝者的生平資料、10秒以上的正面影片及15秒以上的音頻。團隊利用進行大模型的調試訓練，約一周即可完成逝者AI「復活」。

技術上，團隊除了還原臉部模型與聲音，還會安排員工或心理諮詢師「穿戴」這些數字外殼，與家屬進行實時視訊通話，實現高科技的「換臉」與「變聲」。根據複雜程度，每單逝者AI｢復活｣服務收費介乎5000元至1萬元人民幣(約新台幣2.3萬元至4.6萬元)。

對於這項AI「復活」逝者的技術，張澤偉引用電影《破·地獄》的金句感嘆：「破地獄破的到底是誰的地獄？破的是活人的地獄。」

他認為，目前的AI形象在動態與聲音上雖未臻完美，但不少人往往選擇忽略瑕疵，「他們需要一個情感釋放的出口」。張澤偉指，這項技術的核心不在於｢復活｣死者，而在於為生者提供一個可以陪伴、釋懷和告別釋懷的對象。

延伸閱讀：

內地｢一人公司｣註冊激增近5成　創業者靠AI寫歌企業估值3000萬

AI提示有毒仍要食！中山男貪口慾煮｢白毒傘｣　換血三次才保命

文章授權轉載自《香港01》

AI 視訊

延伸閱讀

AI都勸有毒別吃！採野菇煮湯全家人中毒 陸男認忍不住：看上去太誘人

冷血裝修工性侵農婦未遂滅口棄屍 冒名與死者兒聊天終露餡

AI短劇盜臉 普通人莫名其妙演出低俗角色、反派

照顧難題／歐晉德照護失智大姊 曾驚慌失措

相關新聞

9旬婦喪子 家人憂她承受不住瞞死訊…製「AI兒子」陪伴1年

隨著AI技術突飛猛進，用科技「復活」逝者不再是科幻情節。90後江蘇男子張澤偉在南京創立「超級頭腦」團隊，透過還原逝者的相貌、聲音與語氣，塑造出可互動的「數字生命」，幫助在世親人療傷止痛。他服務的客戶中，就有一位年邁母親不知兒子去世，她的孫子因為擔心她遭受刺激活不下去，便對其隱瞞死訊，委託張澤偉用AI復原已故父親，定期和嫲嫲視訊通話，就這樣年邁母親和「AI兒子」聊了一年多。

午休睡5小時被罵…女子哭控上司：讓他知道便宜沒好貨！全網炮轟

「午睡再睡5個小時就滾蛋」。中國大陸不少機構都容許員工在午休時小睡，但一睡就是5個小時，有人敢說不過份嗎？河南1名女子因午休長達5小時而被上司嚴厲警告，她隨後拍影哭訴，並向上司放話：「我就得要讓他知道便宜沒好貨！」影片在網上瘋傳後惹起極大爭議，這場職場爭議近日在網上熱爆，網友一面倒狠批女子全錯，又指她拍片是自曝其短，又質疑只是蹭流量的影片，「內容全屬虛構」。

孕妻給男醫生做產檢…人夫震怒喊離婚！ 當場以頭撞牆：今天要死在醫院

醫師重視的是專業知識和技術，而不是性別，很多婦產科名醫其實都是男性，但偏偏有人介意由男醫生幫孕婦看診。吉林一名人夫日前陪同孕妻做產檢，得知看診醫師是男性，而妻子沒有拒絕，他認為妻子隱私受侵而氣炸，在醫院大吵大鬧，一度情緒失控對妻子破口大罵，甚至崩潰「撞頭埋牆」，聲稱要離婚並大喊：「我今天一定要死在這醫院！」院方事後回應，患者就診期間可自行選擇男或女醫生，並強調此事非醫療糾紛。

陸女稱「香港是舊城市」引批評！本尊澄清逆轉真相 仙氣美貌獲關注

這是「顏值即正義」現實版？復活節連同清明節長假期大批旅客來港，Now TV新聞於4月4日訪問1位從大陸重慶來港旅遊的閻姓女遊客，閻女表示很喜歡香港，因為香港是「既有城市也有海邊」的地方，「感覺特別的好玩」。

迷你奶茶？茶餐廳熱奶茶小到像模型 客人抱怨太摳 網友酸像分子料理

近年物價上漲，餐飲業想盡辦法壓低成本。有一名男顧客在餐廳點了一杯熱奶茶，沒想到上桌後嚇一跳，奶茶竟裝在一個超「精緻」的不鏽鋼小杯裡，份量明顯比一般咖啡杯少很多，讓他忍不住抱怨，「也太摳了吧，難怪大家不想留在這裡消費」，並拍照上網公審。

清明「科技掃墓」 廣東百人家族找無人機吊整頭豬上山

清明假期，許多中國民眾通過掃墓祭祖表達慎終追遠，但一些祖墳地勢偏僻陡峭，路程相當難走，廣東梅州有一家上百人近日就動用了無人機，將豬、羊等祭品吊運至海拔七、八百米的山上，其中一隻重兩、三百斤的豬被放在吊籃裡運上山的畫面，讓不少網民驚嘆「科技掃墓」讓「豬真的能上天了」；而寧夏固原一所中學安排學生步行54公里為烈士掃墓，造成一些學生體力不支甚至累到流鼻血，引來部分網民批評「愛國主義形式化」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。