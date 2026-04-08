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孕妻給男醫生做產檢…人夫震怒喊離婚！ 當場以頭撞牆：今天要死在醫院

香港01／ 撰文：雷思麗
吉林一名人夫日前陪同孕妻做產檢，得知看診醫師是男性，而妻子沒有拒絕，他認為妻子隱私受侵而氣炸，在醫院大吵大鬧。圖／AI生成
吉林一名人夫日前陪同孕妻做產檢，得知看診醫師是男性，而妻子沒有拒絕，他認為妻子隱私受侵而氣炸，在醫院大吵大鬧。圖／AI生成

醫師重視的是專業知識和技術，而不是性別，很多婦產科名醫其實都是男性，但偏偏有人介意由男醫生幫孕婦看診。吉林一名人夫日前陪同孕妻做產檢，得知看診醫師是男性，而妻子沒有拒絕，他認為妻子隱私受侵而氣炸，在醫院大吵大鬧，一度情緒失控對妻子破口大罵，甚至崩潰「撞頭埋牆」，聲稱要離婚並大喊：「我今天一定要死在這醫院！」院方事後回應，患者就診期間可自行選擇男或女醫生，並強調此事非醫療糾紛。

不滿孕妻由男醫生看診 人夫叫囂要離婚兼撞牆

《中安在線》《頭條新聞》報導，吉林長春市一名人夫陪妻子到長春市婦產醫院做產檢，妻子告知超音波結果及醫師叮囑時，他意外發現看診醫師是男性，當場情緒失控，對妻子破口大罵，此時一名穿長袖黑衣男子見狀，趕緊上前拉住制止。

根據網路流傳影片，身穿短袖黑衣的人夫情緒激動，一名長袖黑衣男子雙手握住人夫前臂，阻止他衝向妻子爭吵，人夫指著左前方妻子怒罵：「不過了，你讓人看了，明天離婚。」長袖黑衣男將人夫推至牆邊勸阻：「你怎麼那麼小心眼呢？」但人夫倔強表示：「我就是要小心眼。」

人夫隨後掙脫長袖黑衣男控制，直衝另一邊，將頭撞向問診台柱，妻子上前驚呼：「老公！」人夫欲再次撞牆時，被長袖黑衣男制服在地，他坐在地上大喊：「我今天一定要死在你們醫院。」長袖黑衣男將人夫扶起擁在身旁，人夫氣憤道：「你告訴我一聲，這對不對？」

據陸媒報導，人夫在醫院內吵鬧到體力不支癱坐在地，隨後有護理人員推來輪椅，另一名護士上前按壓「人中」（鼻孔與上唇間位置）並輸氧氣。

人夫掙脫長袖黑衣男控製後，直衝向另一邊，將頭部撼向前方問診台柱，妻子上前疾呼：「老公！」圖／網傳影片截圖
人夫掙脫長袖黑衣男控製後，直衝向另一邊，將頭部撼向前方問診台柱，妻子上前疾呼：「老公！」圖／網傳影片截圖

院方回應 患者已就診完成 事件非醫療糾紛

《極目新聞》引述長春市婦產醫院工作人員表示，涉事患者已完成就診，院方也安撫了孕婦情緒，夫妻兩人目前已離院，基於隱私保護，不便透露更多細節，但強調此事件並非醫療糾紛。

診前診療期間可自主選擇醫生性別

長春市婦產醫院產前診斷中心工作人員向當地媒體透露，院內婦產科與產前診斷中心都提供產前檢查，科室同時有男女醫生，且女性醫生比例較多。她表示：「醫生不分性別，重點是給你看病（專業醫療行為，恪守隱私與倫理）」。若患者或家屬介意，可透過預約系統查看醫生頭像判斷性別，按需選擇；就診期間，也可即時提出更換醫生，院方會協助處理。

律師：院方應提前告知並保護患者隱私

廣東哲清律師事務所馬俊哲律師針對該事件中醫院義務、患者權利及家屬界線分析指出，產科超音波涉及隱私部位，男醫生替女患者做檢查，屬《民法典》規範特殊檢查「需特別告知」範疇，若院方掛號時提醒「此檢查可能由男醫生操作，如有顧慮可另選」，即已履行告知義務。

院方也須保護患者隱私，法律雖允許男醫生操作，但過程必須符合規範，例如安排女性護士在場、不得進行與檢查無關接觸、不得隨意洩露隱私資訊。

律師：丈夫無權干涉妻子清醒狀態下的醫療決定

馬俊哲指出，醫療遵循「患者自主」原則，應由患者本人決定，只有患者昏迷或無法自主時，家屬才可代決。本案妻子意識清醒，完全享有決策權，即使丈夫再不滿，也無法律立場阻撓。

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文章授權轉載自《香港01》

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