陸女稱「香港是舊城市」引批評！本尊澄清逆轉真相 仙氣美貌獲關注

這是「顏值即正義」現實版？復活節連同清明節長假期大批旅客來港，Now TV新聞於4月4日訪問1位從大陸重慶來港旅遊的閻姓女遊客，閻女表示很喜歡香港，因為香港是「既有城市也有海邊」的地方，「感覺特別的好玩」。然而Now TV配上字幕時，不但誤把「閻」寫成「嚴」，還把「香港是既有城市」，誤寫成「香港是舊城市」，引起網友激辯「香港是舊城市」說法，結果閻女要在社交平台Threads發片發文大事澄清，直呼尷尬，強調「香港這麼有趣好玩，我怎麼可能說香港舊」。

閻女澄清後，網友紛紛支持閻女，也有大批網友「錯重點」關注閻女美貌，認為激似日本女明星廣末涼子，笑言「幸好妳漂亮，所有人都幫妳解圍，漂亮可以化解中港矛盾，漂亮可以化解世界大戰」、「美女說什麼都是對的」、「要不是美女，就得罪全香港人了」。不過亦有網友認真討論，認為即使說香港是「舊城市」也無不妥，「舊不一定是貶義詞，歐洲大部份城市都好舊的，而歐洲是世界旅遊熱點」。

「一字之差，謬以千里」。事緣Now TV新聞於復活節連同清明節長假期開始翌日（4月4日），訪問1位從大陸重慶來港旅遊的閻姓女遊客。被記者問到為什麼選擇來香港遊玩，閻女表示，「因為很喜歡香港，感覺香港是一個就是……既有城市，也有海邊的一個地方，就感覺特別的好玩。中環、銅鑼灣、旺角這些地方，就也會逛一下」。

可是訪問製作成新聞報導影片時，字幕誤把「香港是一個既有城市也有海邊的地方」，寫成「香港是一個舊城市也有海邊的地方」，「閻」姓亦誤寫成「嚴」，引起網友激烈討論，質疑「香港是舊城市」說法。

事隔2天，閻女於社交平台Threads發布影片，先興奮表示「媽媽，我重慶人上香港電視了！」，隨後嘆道事件令她感到尷尬，澄清「其實我說的香港既有城市又有海邊，但是字幕配成了『舊』。香港這麼有趣好玩，我怎麼可能說香港舊！還有，其實我姓閻，哈哈哈！」。

閻女澄清後，網友紛紛支持閻女。同時有大批網友「錯重點」關注閻女美貌，笑言可化解所有矛盾，「沒事，只要是美女，就可以化解一切誤會」、「超漂亮女生，有氣質，不是那種網紅樣，這些才是美女」、「沒關係，因為妳是美女，我挺妳」、「美女說什麼都是對的」、「妳真的很漂亮，希望妳在香港旅途愉快」、「重慶成都多美女是真的」。

亦有網友認真討論，認為香港的確是「舊城市」，「其實妳說舊也沒什麼關係，香港的確不是一個新城市」、「舊不一定是貶義詞，歐洲大部份城市都好舊的，而歐洲是世界旅遊熱點」。

香港01記者翻查Now TV相關報導，截至4月7日早上9時半，字幕已修正為「香港是一個既有城市」，惟仍然使用「嚴小姐」，暫未改回「閻小姐」。

閻女於Threads發布影片澄清事件，表情多多。 圖擷自Threads@peixuan3412

延伸閱讀：

大陸女分享來港好人好事 機場入境搭巴士獲幫助：改變歧視印象

大陸客激讚香港是「i人天堂」 列4大細節嘆息秩序感強：感覺沒有冷漠

文章授權轉載自《香港01》