迷你奶茶？茶餐廳熱奶茶小到像模型 客人抱怨太摳 網友酸像分子料理

近年物價上漲，餐飲業想盡辦法壓低成本。有一名男顧客在餐廳點了一杯熱奶茶，沒想到上桌後嚇一跳，奶茶竟裝在一個超「精緻」的不鏽鋼小杯裡，份量明顯比一般咖啡杯少很多，讓他忍不住抱怨，「也太摳了吧，難怪大家不想留在這裡消費」，並拍照上網公審。

有網友看了照片也覺得誇張，「飲料已經是最好賺的，還這麼省，真的不意外客人流失」。

不鏽鋼杯裝熱奶茶 份量明顯縮水

該名男顧客在 Facebook 社團發文抱怨飲料「縮水」。從照片可以看到，他用手當比例對照，那個裝熱奶茶的不鏽鋼杯大小甚至不到手掌的一半，看起來非常迷你。

網友吐槽：這是分子料理嗎？

貼文引發熱議，不少網友認為份量誇張地少，「還以為是模型或鑰匙圈」、「應該連150ml都不到吧，其實省不了多少，反而趕走客人更虧」、「分子料理嗎？」、「飲料都這麼摳，真的不怪人家不想再來」，甚至有人開酸，「再抱怨下去，之後會不會變成祭拜用的小杯子」。

也有人分享現在連冷飲都變少，「看看那些冰飲，整杯幾乎都是冰，真正能喝的只剩幾口」、「店家根本自己把生意做壞，還怪客人不消費，份量少到連女生都不夠喝，下次不會再去了」。

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文章授權轉載自《香港01》