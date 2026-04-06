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現實版盜墓筆記！兄妹清明節驚「媽媽墳墓不見了」 竟被鄰居搬走

聯合新聞網／ 綜合報導
中國廣州近日發生一起墓地遭擅自遷移的爭議，法院最終判決，動手遷墓的一方須賠償經濟損失與精神損害。圖／AI生成
中國廣州近日發生一起墓地遭擅自遷移的爭議，法院最終判決，動手遷墓的一方須賠償經濟損失與精神損害。圖／AI生成

清明時節，不少民眾會返鄉掃墓、追思親人，但相關糾紛也時有所聞。《新浪財經》報導中國廣州近日就發生一起墓地遭擅自遷移的爭議，法院最終判決，動手遷墓的一方須賠償經濟損失與精神損害。

判決指出，曾姓兄妹在某年清明前往祭拜母親時，卻驚覺墓地憑空消失。報警並會同村委會調查後發現，原墓地已被他人占用，而母親遺骨則被鄰近的張姓男子（化名）私自遷移到附近其他位置。

曾姓兄妹多次與對方協調，希望將墓地恢復原狀，但對方始終未配合。張男則辯稱，當初修繕自家祖墳時，發現旁邊墓地無人認領，詢問村民也未獲確認，才自行處理遷移，並強調過程中已妥善安置骨灰，甚至為新址砌磚保護。

雙方協商破局後，曾姓兄妹提告，要求對方賠償墓地毀損、重新安置費用及精神慰撫金。

法院審理後認定，張男未經同意擅自遷移他人墓地，已構成侵權，判決須賠償經濟損失人民幣2萬元（新台幣約8.8萬元）及精神損害賠償金人民幣8000元（新台幣3.5萬元），全案已確定。

承審法官指出，墓地並非一般物品，對家屬而言，不僅涉及財產權，更承載對逝者的情感與精神寄託。依據《中華人民共和國民法典》及相關司法解釋，若任意遷移、破壞或占用墓地，即使出於無意，也可能需負起侵權責任。

廣州 中國 清明節 墳墓

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