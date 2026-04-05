中00後清明祭拜「地下偶像」 曹操墳前放頭痛藥

清明節掃墓祭祖時，有一群年輕人去給「地下偶像」掃墓：在曹操墳前放布洛芬，希望能治好他的偏頭痛；在南唐後主李煜的墓旁，帶一捧來自南京的土；詩仙李白的墓前，可能是世界名酒種類最全的地方。

荔枝新聞報導，三年間掃了20多個墓的00後鄧妮去年大學畢業，在蘇州做劇場演出策畫，業餘愛好是給古人掃墓。她判斷一個地方好不好玩的標準是：看這個地方有沒有墳，看看年輕人如何以更鮮活、更個性化的方式與歷史對話。

3月21日，鄧妮來到蘇州有名的觀前街，想買一瓶桃花酒，準備送給明天過農曆生日的「壽星」：556歲的唐伯虎。站在墓前，鄧妮輕聲說：「小唐，祝你生日快樂！請你喝杯桃花酒。我還給你帶了一個桃花香薰，希望你這個春天過得快樂。」在古人墳前，這樣的祭掃語很少見，就像裡面躺著的是個老熟人，還偶遇了兩個從上海來的女孩給唐伯虎帶蛋糕，放生日歌。沒有香燭，沒有紙錢，女孩們像赴約一樣輕鬆，沒有尋常掃墓的凝重。

鄧妮還分享之前去南京孫權墓的時候，給唐伯虎帶了一束向日葵，還帶了一隻小老虎玩偶，是為了感謝他像一隻勇猛的小老虎一樣，為江東開創整個六朝古都的歷史。這是鄧妮與古人互動的方式，對她來說，這些歷史人物不只是史書上的名字，而是真實存在過、有個性、有魅力的人。

紀念古人的方式有很多，為什麼偏偏選擇掃墓？鄧妮說，們在故居裡看到的是被改造過的生活痕跡，通過詩文感受到的是經過想像的人物，而墓碑是唯一能真實觸碰到的，給這些偶像掃墓，為追尋歷史，更為治癒當下。

網友「不法師」是山西太原的一名律師，26歲的她曾在洛陽三天走訪了25座墓地。她說：「現在很多城市的仿古街實際上非常同質化；但你去墳前就不一樣，會有一種歷史厚重感」。

據報導，社交平台上有群年輕人或找搭子同行，或出「上墳」攻略，也有人分享帶了什麼新鮮貢品。他們平視曾被人仰望的帝王將相、文豪大家，讓遙遠厚重的歷史更有「活人感」。人們或許不會想到，掃墓這項始於周代的儀式，會讓00後與「地下偶像」產生跨越千年的共鳴。

清明節，跟著00後給「地下偶像」掃墓。(取材自荔枝新聞)

清明節，跟著00後給「地下偶像」掃墓。(取材自荔枝新聞)

清明節，跟著00後給「地下偶像」掃墓。(取材自荔枝新聞)