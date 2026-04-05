快訊

清明轉運15天來了！12生肖開運法曝光 牛財氣爆棚、虎1小物降火氣

教授健康／高壓過勞藏風險 台大教職員健檢4年27人罹癌

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

中00後清明祭拜「地下偶像」 曹操墳前放頭痛藥

世界日報／ 中國新聞組╱北京5日電
清明節，跟著00後給「地下偶像」掃墓。(取材自荔枝新聞)
清明節，跟著00後給「地下偶像」掃墓。(取材自荔枝新聞)

清明節掃墓祭祖時，有一群年輕人去給「地下偶像」掃墓：在曹操墳前放布洛芬，希望能治好他的偏頭痛；在南唐後主李煜的墓旁，帶一捧來自南京的土；詩仙李白的墓前，可能是世界名酒種類最全的地方。

荔枝新聞報導，三年間掃了20多個墓的00後鄧妮去年大學畢業，在蘇州做劇場演出策畫，業餘愛好是給古人掃墓。她判斷一個地方好不好玩的標準是：看這個地方有沒有墳，看看年輕人如何以更鮮活、更個性化的方式與歷史對話。

3月21日，鄧妮來到蘇州有名的觀前街，想買一瓶桃花酒，準備送給明天過農曆生日的「壽星」：556歲的唐伯虎。站在墓前，鄧妮輕聲說：「小唐，祝你生日快樂！請你喝杯桃花酒。我還給你帶了一個桃花香薰，希望你這個春天過得快樂。」在古人墳前，這樣的祭掃語很少見，就像裡面躺著的是個老熟人，還偶遇了兩個從上海來的女孩給唐伯虎帶蛋糕，放生日歌。沒有香燭，沒有紙錢，女孩們像赴約一樣輕鬆，沒有尋常掃墓的凝重。

鄧妮還分享之前去南京孫權墓的時候，給唐伯虎帶了一束向日葵，還帶了一隻小老虎玩偶，是為了感謝他像一隻勇猛的小老虎一樣，為江東開創整個六朝古都的歷史。這是鄧妮與古人互動的方式，對她來說，這些歷史人物不只是史書上的名字，而是真實存在過、有個性、有魅力的人。

紀念古人的方式有很多，為什麼偏偏選擇掃墓？鄧妮說，們在故居裡看到的是被改造過的生活痕跡，通過詩文感受到的是經過想像的人物，而墓碑是唯一能真實觸碰到的，給這些偶像掃墓，為追尋歷史，更為治癒當下。

網友「不法師」是山西太原的一名律師，26歲的她曾在洛陽三天走訪了25座墓地。她說：「現在很多城市的仿古街實際上非常同質化；但你去墳前就不一樣，會有一種歷史厚重感」。

據報導，社交平台上有群年輕人或找搭子同行，或出「上墳」攻略，也有人分享帶了什麼新鮮貢品。他們平視曾被人仰望的帝王將相、文豪大家，讓遙遠厚重的歷史更有「活人感」。人們或許不會想到，掃墓這項始於周代的儀式，會讓00後與「地下偶像」產生跨越千年的共鳴。

清明節，跟著00後給「地下偶像」掃墓。(取材自荔枝新聞)
清明節，跟著00後給「地下偶像」掃墓。(取材自荔枝新聞)

清明節，跟著00後給「地下偶像」掃墓。(取材自荔枝新聞)
清明節，跟著00後給「地下偶像」掃墓。(取材自荔枝新聞)

清明節，跟著00後給「地下偶像」掃墓。(取材自荔枝新聞)
清明節，跟著00後給「地下偶像」掃墓。(取材自荔枝新聞)

清明節，跟著00後給「地下偶像」掃墓。(取材自荔枝新聞)
清明節，跟著00後給「地下偶像」掃墓。(取材自荔枝新聞)

清明節 掃墓 頭痛 歷史

相關新聞

中00後清明祭拜「地下偶像」 曹操墳前放頭痛藥

清明節掃墓祭祖時，有一群年輕人去給「地下偶像」掃墓：在曹操墳前放布洛芬，希望能治好他的偏頭痛；在南唐後主李煜的墓旁，帶一捧來自南京的土；詩仙李白的墓前，可能是世界名酒種類最全的地方。

情到深處凍未條？情侶在港鐵忘情激吻 奇特動作成焦點：這麼辛苦？

情侶情到濃時也要注意場合。香港人在社群平台Threads瘋傳影片，港鐵屯馬綫（又稱西鐵綫）荃灣西站有1對年輕男女當眾激吻，旁若無人，且動作彎腰奇特略顯辛苦。目擊者不滿2人行為，遂拍下2人激吻過程上傳，強調「這裡好像是地鐵？」

從logo到菜單都好像 「霸王茶姬疑似被日本抄襲」

「霸王茶姬疑似被日本抄襲」話題衝上微博熱搜。有日本IP的網友近日發帖稱，在日本大阪中崎町喝到一家新開的奶茶品牌Charming Tea Shop，該品牌從品牌圖標、菜單到產品設計均涉嫌抄襲中國茶飲品牌霸王茶姬，極為相似。

AI都勸有毒別吃！採野菇煮湯全家人中毒 陸男認忍不住：看上去太誘人

近日，大陸廣東中山發生一起吃野菇中毒慘劇，一名陳先生（化名）爬山時看到一些剛長出來的野菇，白白嫩嫩、看著特別誘人，當時他問AI被告知這是毒蘑菇，但還是忍不住採摘回家煲湯，結果導致一家中毒送醫...

陸百萬網紅泰國跳傘遇「死亡旋轉」 5000呎高空纏繩下墜奇蹟生還

挑戰極限運動往往與風險並存，近日中國大陸擁有600萬粉絲的知名網紅「旺崽」公開一段驚心動魄的短片，自曝稱其去年在泰國跳傘時遭遇的一宗極罕見嚴重意外。他在5000英呎（約1500公尺）高空因攝影師失誤踢塌降落傘，隨即陷入全身被傘繩纏繞、備用傘無法開啟的「死亡旋轉」。在絕望之際，他最終奇蹟落入湖中獲救，網民紛紛驚嘆其命大，「真的是與死神擦身而過」。

嗨喊「沒被拒絕過」！陸網紅在西班牙假裝日本人乞討 日網氣炸：毫無自尊心

日前一名自稱卡婭（Kaya）的中國女子在小紅書分享「挑戰假裝日本人乞討一整天」的影片，內容記錄她在西班牙街頭隨機向路人索取食物的過程。她在影片中全程以英語自稱來自日本，並在成功獲得食物後以日語「謝謝」道謝，最後還得意表示「幾乎沒有被拒絕」。影片內容在社群平台傳開後，引發中日兩國網友熱議。 《

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。