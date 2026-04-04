情到深處凍未條？情侶在港鐵忘情激吻 奇特動作成焦點：這麼辛苦？

情侶情到濃時也要注意場合。香港人在社群平台Threads瘋傳影片，港鐵屯馬綫（又稱西鐵綫）荃灣西站有1對年輕男女當眾激吻，旁若無人，且動作彎腰奇特略顯辛苦。目擊者不滿2人行為，遂拍下2人激吻過程上傳，強調「這裡好像是地鐵？」

影片引來網友熱議，有人關注該對男女動作，「姿勢這麼辛苦？」，亦有人批評2人行為離譜，「到處都有小朋友會看到，教壞了，多麼不體面」，又認為該男女可能已觸犯「公共場所行為不檢」等法例。「公共場所行為不檢」一經定罪，最高可處罰款5,000元（約新台幣20,411元）及監禁12個月。

不過也有網友指責原PO小事化大，「別人接吻關你什麼事啊？」、「這裡好像不是伊朗」、「原PO是清朝人？」，並稱在港鐵未經授權拍攝影片可能觸犯《港鐵附例》。

港鐵站內不可以親吻？有網友於3月31日在Threads發布影片，顯示港鐵荃灣西站有1對男女當眾激吻，留言「這裡好像是地鐵？」

影片長6秒，現場為港鐵荃灣西站範圍，當時人來人往，而1名穿黑色長袖外套男子，與1名穿超短迷你裙女子，站在上層玻璃扶手欄杆旁邊，抱頭攬腰忘情激吻，陶醉其中旁若無人。

不過由於2人身高差距，男方要半彎腰身子往下，女方則要拗腰挺身頭部往上，略顯辛苦。另外，2人附近放了多袋裝有物品的大膠袋，未知是否2人放下的物品。

網友看過影片議論紛紛，有人關注該對男女奇特動作，「姿勢這麼辛苦？」，亦有人批評該對男女行為離譜，「現在這一代是不是靠一句真性情，做人就橫行天下，不懂得當面指責不雅？」、「周圍都有小朋友在這裡會看到，教壞了，真是不像話，這麼噁心的事情就留在家裡做吧」，又認為該對男女或已觸犯「公眾地方行為不檢」等法例。

不過也有網友認為原PO小事化大，「別人接吻關你什麼事啊？」、「吃不到的葡萄是酸的」、「這裡好像不是伊朗」、「這是十分普通的事情」、「可能人家熱戀期」、「原PO清朝人？」。另有網友指出，《港鐵附例》禁止未經批准拍攝，質疑原PO是否違例，「你拍片有沒有得到港鐵同意呢？」、「地鐵可以接吻，但是不可以錄影」。

「公眾地方行為不檢」是俗稱，原條文是香港法例第245章《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。根據香港大學法律與科技研究中心社區法網，「擾亂秩序」行為被法庭詮釋為「粗暴、具冒犯性或攻擊性的行為」，或「違反公共秩序或道德的行為」，而這些行為並不需要包括實際暴力或公共秩序受到嚴重破壞。

另根據《港鐵附例》第28H（e）條，不得在未獲港鐵公司書面同意並受依照港鐵公司所施加的條款及條件規限情況下，使用任何錄音或錄影或拍攝器材以進行訪問或拍錄或製作影片或錄像，違者最高罰款5,000元（約新台幣20,411元）。

延伸閱讀：

港鐵荔枝角逃票！母子被包圍小朋友大哭 港鐵職員做法惹爭議

壽司郎仙氣女職員瘋傳 暖心舉動震撼全網「身上1物反成焦點」

文章授權轉載自《香港01》