從logo到菜單都好像 「霸王茶姬疑似被日本抄襲」

「霸王茶姬疑似被日本抄襲」話題衝上微博熱搜。有日本IP的網友近日發帖稱，在日本大阪中崎町喝到一家新開的奶茶品牌Charming Tea Shop，該品牌從品牌圖標、菜單到產品設計均涉嫌抄襲中國茶飲品牌霸王茶姬，極為相似。

紅星新聞報導，有多名微博博主發帖描述稱，涉事的日本奶茶品牌，「把原來霸王茶姬logo中的京劇女性形象，換成了和服女性形象」，並質疑其奶茶包裝袋設計與霸王茶姬幾乎一模一樣，因此質疑該品牌涉嫌抄襲。

據報導，在其官網中看到，該奶茶品牌所屬的陽陽轉運株式會社（翻譯名）成立於2022年10月3日，2026年4月1日，Charming1號店在大阪開業，並計畫於12月1日在東京開設Charming2號店。

值得一提的是，該品牌官網中有關品牌故事介紹中提到，品牌負責人為高濱淳一，品牌創辦理念來自上海的茶之物語。其中還提及，創始人的母親來自上海，因此創始人從小就有很多機會接觸中國茶文化，也因此萌生了想要傳遞這份美好的想法。同時，該品牌介紹中還提到，其製作的奶茶堅持傳統中國茶製作工藝的同時，融入了貼合日本人口味的調配。

對於網友質疑該日本奶茶品牌涉嫌抄襲霸王茶姬的說法，3日下午，霸王茶姬客服回覆稱：「我們對相關問題非常重視，已進行詳細記錄。」同時，這名客服也明確提到，霸王茶姬並未在日本開店。

封面新聞報導，北京市中聞律師事務所知識產權與娛樂法律師劉凱表示，所謂「商標抄襲」，在法律上並不是看「像不像」，而是看一個核心標準——是否足以讓消費者產生混淆。也就是說，如果普通消費者看到相關標識，會誤以為兩者是同一品牌、存在關聯關係或授權合作，那麼就可能構成商標侵權。

需要特別注意的是，在跨國場景下，知識產權遵循「屬地原則」。也就是說，商標權並不是全球自動保護的，而是在哪個國家註冊、在哪個國家受保護。如果企業尚未在當地完成商標布局，即便在中國是知名品牌，在海外維權也可能面臨權利基礎不足的現實困難。