人妻送月餅給裝修工被夫指出軌 大陸法院：限制配偶與異性社交屬家暴

家庭暴力的定義不再局限於肉體傷害。最高人民法院於30日發布四宗反家庭暴力典型案例，明確指出長期對配偶進行謾罵詆毀、侮辱人格，以及限制正常社會交往等行為，均構成家庭暴力。

據《央視新聞》報道，最高人民法院30日發布四起反家庭暴力典型案例。值得註意的是，在案例一中，張姓丈夫婚後對趙姓妻子無故謾罵、侮辱詆毀。庭審中，丈夫多次發表「女人不打不罵不聽話」等錯誤言論，對自己在家庭生活中長期辱罵妻子的事實予以認可。

最高法表示，經常性地用髒話謾罵、羞辱、嘲諷家庭成員，會造成其抑鬱、自我否定等精神傷害，該行為屬於家庭暴力。該案進一步拓寬了精神侵害類暴力的範圍，明確「語言暴力也是家暴」，加大對家庭暴力受害人的保護力度。法院准予離婚，同時判令張姓丈夫支付妻子相應的離婚損害賠償金。

在另一案例中，丈夫長期以毆打、辱罵、侮辱等方式強行禁止、限制妻子與其他異性交談。妻子中秋節給裝修工人送月餅表示感謝，丈夫據此認為妻子與裝修工人有不正當關係。

此外，雙方在銀行辦理貸款過程中，王某與銀行工作人員閒聊時為其推薦了中醫，趙某也認為王某與銀行工作人員有不正當關係。王某因此恐懼與異性接觸，進而無法正常社交，故向法院申請人身安全保護令。

人民法院依法簽發人身安全保護令，裁定禁止該案中的丈夫毆打、辱罵、侮辱妻子，並禁止丈夫限制妻子的正常社會交往。

在另外兩案例中，最高法明確，掌握家庭收入一方阻止配偶就醫屬於家庭暴力；此外，加害人違反人身安全保護令再次施暴的，應承擔法律責任。

報導稱，中國的反家庭暴力法實施以來，人民法院共簽發人身安全保護令3.3萬份。

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文章授權轉載自《香港01》