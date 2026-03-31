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放了8年的香蕉！多種因素致風乾成「活化石」 網友封「香八老」

香港01／ 賈桂琳／報導
香蕉。圖/AI生成
香蕉。圖/AI生成

水果放久了容易發霉腐爛是常識吧？但大陸近日瘋傳1張「放了8年的香蕉」照片，顯示1根自2018年擺放至今的香蕉非但沒有腐壞，反而風乾成了黝黑乾硬的「活化石」，網友戲稱這根黑蕉是「香八老」（諧音「鄉巴佬」），而貼文更引發網友曬出舊物，出現民間「考古熱」。

「放了8年的香蕉」照片瘋傳

小紅書用戶「黑白格子」發布帖文，表示「這根香蕉，我藏了8年」，他稱香蕉來自2018年的創意思維課，老師要求大家想20種香蕉產品，他為此而準備。「別人的早就爛了扔了，唯獨我這根，從大一留到現在，整整8年。 沒爛、沒臭、沒發霉」。從照片可見，物件整體形態還能看得出是1根香蕉，不過表皮完全皺縮變黑，質地硬邦邦的，像一件老舊的標本。原po指朋友說它是「香蕉木乃伊」，而他則感情地認為是當年那節課最倔強的紀念品，又指「創意會過期，想法會褪色，但有些東西，偏偏能扛住時間。青春裡最不起眼的小物件，反而成了最久的陪伴」。而網友則驚呼這堪比拿出了1隻活着的侏羅紀霸王。

網友分析香蕉8年不腐的原因

為甚麼香蕉放8年都沒有腐壞？網友分析指原因其實很簡單：這根香蕉恰好處於乾燥、通風、無水氣的環境，這樣的環境下細菌不易滋生，再加上香蕉的水分持續蒸發，微生物幾乎無法大量繁殖，腐敗因素大幅度減少，最終變成這樣的風乾標本。不少網友幽默調侃：「這肯定不在兩廣（廣西、廣東）地區，不然早就發霉長毛了」。

貼文引發網友「考古熱」

保存8年不腐的香蕉引發網友「考古熱」，貼文評論區變成了「古董展示區」，有人分享了30年前的結婚證，有人翻出14年前《冰河世紀 4》的電影票，還有人找到了自己父親剪下收藏的1992年舊剪報，一篇報導寫滿了那個年代對未來的期待。

有網友表示，此類舊物承載了大眾對老記憶的一種情感共鳴。普通的物品經過漫長歲月，也能成為感情的特殊媒介，並因此引發大範圍討論。

延伸閱讀：

女子為慳飯錢「一日狂食21條香蕉」晚上突失去意識　醫生：已中毒

超珍貴「侏羅紀恐龍足跡化石」被四川鄉民當墊腳石19年

文章授權轉載自《香港01》

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