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大陸徵西瓜主理人年薪約88萬？大專以上學歷 雇主：賺得回來

香港01／ 康拉德／報導
西瓜採收示意圖。圖／AI生成
西瓜採收示意圖。圖／AI生成

管理西瓜田可年薪約20萬人民幣（約88萬台幣）？大陸媒體報導，浙江衢州市常山縣一間公司公開徵才「西瓜主理人」，表示需要具備操盤能力，年薪約20萬人民幣（約88萬台幣）起，大專以上學歷即可應徵。目前已有不少人報名，業者還霸氣表示「不會騙人」，並強調從收益來看，這筆支出絕對「賺得回來！」。這則消息也在網路上引發熱議，不少人好奇其工作內容，紛紛詢問，「『西瓜主理人』是什麼職位？是西瓜老闆嗎？」

村方負責人：確有其事　真金白銀徵人

根據《浙江日報》報導，浙江衢州市常山縣東騰物業有限公司負責人表示確實在徵西瓜主理人，指出「當地準備打造一個300畝的西瓜溫室基地，目前急需1名基地營運經理」。他強調學歷不是重點，大專以上即可，但「更看重實際能力」。同時也說明收益狀況：「1畝瓜田年產值保底1萬人民幣（約4.4萬台幣），300畝瓜田年產值至少300萬人民幣（約1,320萬台幣），因此年薪20萬人民幣（約88萬台幣）是能賺回來的。」

網友讚：技術就是價值

消息曝光後，不少網友熱烈討論，紛紛留言「怎麼報名？怎麼報名？怎麼報名？」「我可以！」、「辭職信已經在寫了」，直呼這份工作「有點吸引人」。也有人表示，技術與能力才是關鍵，「有技術就是強」、「有本事就是厲害」。

傳統農民與新農之間的轉型　東案鄉走在前面

擁有超過42萬粉絲的豆瓣閱讀作者孫琳Angelina發文評論此事，指出「這個西瓜主理人，需要的不是單純種瓜的人，而是懂市場、懂經營的操盤手」。她表示，過去傳統農民多半只專注生產，但收入卻取決於收購價格，長期被流通與銷售端壓低。西瓜主理人的職缺，正是指向另一種發展方向。

20萬年薪買的不是體力　而是腦力

孫琳指出關鍵在於，約88萬台幣的保底年薪，買的不再只是勞力，而是經營能力，這代表對農業職位價值的重新評估。她表示，農村長期留不住年輕人，人才持續流失，導致專業人力缺口擴大。透過高薪，是在傳達農村不是「退而求其次」的選擇，而是「可以發展的新賽道」。所謂「新農業」需要專業人才，高薪也是對人才價值的肯定，目標是讓農村從「靠天吃飯」，轉型為「靠專業與腦力提升收入」。

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文章授權轉載自《香港01》

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