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陸大學教授課堂誤播AV！學生起哄提醒 飛奔關影片後續更尷尬

香港01／ 撰文／布萊恩
課堂上若看到教授放錯影片，甚至是成人影片，可能會讓氣氛變得很尷尬。 示意圖／ingimage
課堂上若看到教授放錯影片，甚至是成人影片，可能會讓氣氛變得很尷尬。 示意圖／ingimage

沒有最尷尬，只有更尷尬！社交平台「X（Twitter）」近日瘋傳影片，指有疑似大陸大學男教授用電腦「投屏（螢幕鏡像）」教學時，錯誤播放AV成人影片，自己卻專心講課懵然不知，直到有學生提醒「老師，你後面」才發現。男教授隨即跑往電腦關掉影片，詎料意外曝光了全家福照片，更為尷尬。

影片引來網友「爆笑」，「大型車禍現場啊」、「性教育課」、「最搞笑的是，關掉之後露出一家人和諧端莊」、「課堂福利」。不過也有網友估計，可能是男教授的電腦被駭客入侵戲弄。

公開播放影片，必須先檢查電腦設備！有大陸女生於「X（Twitter）」發布影片，顯示有大學男教授用電腦「投屏（螢幕鏡像）」教學時，錯誤播放成人影片，留言「老師播錯視頻，等他發現的時候為時已晚……」。

影片長26秒，見到現場為大學教室，1名男教授站在課室中間專心講課，可是學生們卻笑聲連連，原來男教授後方電腦投屏螢幕，正播放成人影片，情節相當激烈。

專心講課的男教授似乎完全沒有發現，直到影片後段有男生大聲提醒「老師，你後面」，男教授轉身一看，即時狂奔往電腦關上成人影片。

然而更尷尬的還在後頭，事關男教授關上成人影片後，螢幕顯現的是教授一家人端莊和諧的「全家福」照片，與前1秒播放的成人影片形成強烈反差。

網友看過影片「爆笑」，「真社死」、「大型車禍現場啊」、「性教育課」、「笑死了，不過人家也寂寞」、「最搞笑的是，關掉之後露出一家人和諧端莊」、「老師真性情」、「課堂福利」、「震驚！大學校園男老師難道都是這種貨色？」；但也有網友估計，或者是男教授的電腦被駭客入侵戲弄。

另有自稱教育工作者的網友傳授經驗，使用電腦播放影片輔助教學時，需要區分私人設備與教學設備，以免發生這類「失誤」。

在教室播放成人影片，不論是否誤播，都可能引起教師專業操守質疑。以香港為例，2022年觀塘某中學1名教師，於課堂上在1班女學生面前用手機看色情影片，不慎分享至課室螢幕東窗事發，該名教師最終離職。

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文章授權轉載自《香港01》

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