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沒上班領6年工資擔心有刑責？ 山西學校職工舉報自己「吃空餉」

香港01／ 撰文／吳真銘
大陸一名學校職工舉報自己「吃空餉」6年。示意圖／AI生成
大陸一名學校職工舉報自己「吃空餉」6年。示意圖／AI生成

近日，山西一位學校職工柳先生舉報自己「吃空餉」6年。據其反映，2019年12月，他被調入太原市第二十九中學，但並未實際到新單位工作。學校承認調動一事存在考慮不周的問題，太原市教育局工作人員稱有關部門正在處理中。

《奔流新聞》報道，柳先生稱，他從山西省貿易學校被調入太原市二十九中後，發現調動存在違規之處：一是《調動登記表》上調出地人社部門的審批蓋章處為空白；二是該表上上級審批單位太原市教育局的批准日期比申請單位太原二十九中的請示日期早了15天，不符合正常審批程序；此外，《幹部調動介紹信》上，他的專業技術人員10級被寫成了科員9級。

發現上述情況後，柳先生要求將自己退回原學校工作。他表示，6年期間，他多次找相關部門，並將人社、教育部門訴至法院，也向當地紀委舉報了自己，但除生活困難得到過幫助外，各方對違規調動問題始終相互推諉。

柳先生稱，這6年間他未上班，卻一直在被動領取工資。「從2020年2月至今，我從未去太原二十九中工作，但財政部門一直在為一個不存在的崗位發工資。長達6年，無人追查，無人監管。」

柳先生表示，吃空餉時間過長可能涉及職務侵佔和貪污，面臨刑事責任，他不想被動違法。

太原二十九中、太原市向有關單位出具的關於協商柳先生調回原學校工作的請求函中，學校承認在此事上存在工作不夠細緻、考慮不夠周全的問題，並希望將其調回原學校，但始終未能落實。太原市教育局工作人員稱已掌握相關情況，有關部門正在處理中。

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文章授權轉載自《香港01》

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