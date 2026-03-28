快訊

中職／陳晨威追平轟 猿隊開幕戰靠「再見觸身球」3：2擊敗兄弟

不願提供協助？川普把北約盟友全罵一遍 怒嗆「烏克蘭也不是我們的戰爭」

台中恐怖情殺案…金融男狠朝前女友脖子插刀奪命 遭檢方聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

鬼門關前搶人…28歲男趕上班追公車突心梗 醫揪日常1習慣惹禍

香港01／ 撰文／許靖雯
3月26日，中國大陸長沙一名28歲劉姓男子平時並無高血壓、糖尿病或心臟病史，就因趕時間上班「百米衝刺」追公車，跑完後突發急性心梗。圖／取自Ingimage
3月26日，中國大陸長沙一名28歲劉姓男子平時並無高血壓、糖尿病或心臟病史，就因趕時間上班「百米衝刺」追公車，跑完後突發急性心梗。圖／取自Ingimage

3月26日，中國大陸長沙一名28歲劉姓男子平時並無高血壓、糖尿病或心臟病史，就因趕時間上班「百米衝刺」追公車，跑完後突發急性心梗，一度意識喪失、心律失常，危在旦夕。幸虧緊急送醫後，醫生立刻動手術，才將他從鬼門關救回。

《長沙政法頻道》報導，當日早上，劉姓男子因為趕時間上班，在路邊追公車百米衝刺後，感到身體極度不適，好在他當時意識尚存，及時撥打120（大陸急救電話）。

緊急送往醫院後，醫生發現他竟然發生了急性心肌梗死，而且一度出現心律失常和短暫意識喪失，情況十分兇險。長沙市第四醫院心血管內科四病區主任何文華稱，「我們做了心電圖，提示病人是廣泛前壁的心梗，所以接著就給他做了急診介入手術」，最後，劉姓男子成功脫離危險。

醫生還說，如果劉姓男子當時沒及時來醫院，很容易猝死。他之所以突發急性心梗，唯一的致命誘因便是長期熬夜

醫生解釋，長期睡眠不足令交感神經處於興奮狀態，若在此疲勞基礎上突然進行劇烈運動，會導致血壓及心率瞬間飆升，這種情況下很容易誘發心梗。

延伸閱讀：

台灣前美食節目主持人在家如廁猝死 法醫：因急性心臟病引發

高雄火車站男廁陳屍 44歲男身旁有排泄物 疑如廁脫肛猝死

文章授權轉載自《香港01》

醫生 心肌梗塞 熬夜

相關新聞

鬼門關前搶人…28歲男趕上班追公車突心梗 醫揪日常1習慣惹禍

3月26日，中國大陸長沙一名28歲劉姓男子平時並無高血壓、糖尿病或心臟病史，就因趕時間上班「百米衝刺」追公車，跑完後突發急性心梗，一度意識喪失、心律失常，危在旦夕。幸虧緊急送醫後，醫生立刻動手術，才將他從鬼門關救回。

不活了…妻子由男醫產檢 吉林男崩潰撞牆怒喊「明天離婚」

吉林長春市婦產醫院近日發生一名男子情緒失控、用頭撞牆，有目擊者表示，這名男子無法接受懷孕的妻子讓男性醫生做產檢，出現過激行為，大喊：「不過了，明天離婚」、「我必須小心眼」，快速跑向分診台用頭撞牆，倒地後又繼續大喊：「不活了，我今天必須死在這醫院。」

打仗不忘補妝！張凌赫被嘲「粉底液將軍」 軍媒也開轟

張凌赫、田曦薇主演的古裝愛情劇「逐玉」開播以來話題不斷，張凌赫飾演的武將謝征因妝造白皙精緻被官媒批「價值觀向顏值觀讓步」，使「粉底液將軍」被群嘲上了熱搜。解放軍報「鈞正平」也看不下去，昨發文批評指「古裝劇裡塗脂抹粉的『將軍』，承載不起塑造陽剛之氣的社會責任」，呼籲多拍「飽含陽剛之氣的作品」。解放軍報發聲瞬間衝上微博熱搜第一，網民幾乎一面倒支持，並評論「好傢伙，驚動鈞正平了」。

澎湃評論：「逐玉」古偶霸總被吐槽 不該演員一人承擔

近日熱播劇「逐玉」因為男主角妝造與氣質不符武將形象，被嘲為「粉底液將軍」引發爭議。澎湃新聞評論指出，粉底液將軍的評價，固然刺耳，但問題不該由演員一人承擔，更不該淪為飯圈互撕的鬧劇。值得追問的是：當下部分國產影視劇，為何創作之路愈走愈窄，一味沉溺於顏值至上、甜寵無腦的套路。

11歲童睪丸扭轉900度延誤求醫遭切 醫生籲勿錯過黃金搶救期

據《河南電視台》3月22日報導，大陸鄭州一名11歲男童因下體疼痛忍耐長達一周，最終被診斷為左側睪丸扭轉高達900度。由於錯過最佳治療時機，患兒左側睪丸已完全壞死，最終必須手術切除。

老天爺可以「老天奶」不行！女性向晉江文學禁用掀波

被稱為中國網文界「女性向」的魁首的晉江文學城，近日將方言「老天奶」列為違禁詞並鎖定熱門小說「女主角對此感到厭煩」，引發超過25萬用戶集體維權。平台管理人員解釋，該作品因涉挑動對立情緒，隨後又稱初步核查發現無明顯違規行為，作品恢復上架。但平台提出審核標準已引發巨大爭議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。