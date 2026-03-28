鬼門關前搶人…28歲男趕上班追公車突心梗 醫揪日常1習慣惹禍

3月26日，中國大陸長沙一名28歲劉姓男子平時並無高血壓、糖尿病或心臟病史，就因趕時間上班「百米衝刺」追公車，跑完後突發急性心梗，一度意識喪失、心律失常，危在旦夕。幸虧緊急送醫後，醫生立刻動手術，才將他從鬼門關救回。

《長沙政法頻道》報導，當日早上，劉姓男子因為趕時間上班，在路邊追公車百米衝刺後，感到身體極度不適，好在他當時意識尚存，及時撥打120（大陸急救電話）。

緊急送往醫院後，醫生發現他竟然發生了急性心肌梗死，而且一度出現心律失常和短暫意識喪失，情況十分兇險。長沙市第四醫院心血管內科四病區主任何文華稱，「我們做了心電圖，提示病人是廣泛前壁的心梗，所以接著就給他做了急診介入手術」，最後，劉姓男子成功脫離危險。

醫生還說，如果劉姓男子當時沒及時來醫院，很容易猝死。他之所以突發急性心梗，唯一的致命誘因便是長期熬夜。

醫生解釋，長期睡眠不足令交感神經處於興奮狀態，若在此疲勞基礎上突然進行劇烈運動，會導致血壓及心率瞬間飆升，這種情況下很容易誘發心梗。

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文章授權轉載自《香港01》