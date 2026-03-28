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不活了…妻子由男醫產檢 吉林男崩潰撞牆怒喊「明天離婚」

世界日報／ 中國新聞組／北京28日電
男子在醫院情緒失控撞牆。（視頻截圖）
男子在醫院情緒失控撞牆。（視頻截圖）

吉林長春市婦產醫院近日發生一名男子情緒失控、用頭撞牆，有目擊者表示，這名男子無法接受懷孕的妻子讓男性醫生做產檢，出現過激行為，大喊：「不過了，明天離婚」、「我必須小心眼」，快速跑向分診台用頭撞牆，倒地後又繼續大喊：「不活了，我今天必須死在這醫院。」

影片中，男子的情緒始終難以平復，對勸解他的人說：「有男的可以，你告訴我一聲。」隨後，有醫護人員為該男子推來輪椅、帶來氧氣袋，對他進行照護安撫。

長春市婦產科醫院表示事件屬實；中國新聞周刊報導，相關工作人員強調，相關診療行為符合規範，男醫師參與檢查時有女性醫護人員在場陪同。醫院一名工作人員表示，此事不屬於醫療糾紛，患者完成就診後院方安撫了孕婦，目前患者及家屬已離開醫院。此事涉及病患隱私，不方便透露個人相關資訊。

多名醫師對此事件發表評論，許超醫師評論：男醫師為當個彩超就崩潰了？就因為這件事要離婚不過了？那以後接生或剖腹產手術咋辦？

留言區中不少人認為該男子行為過激，不應以性別區分醫療崗位，並因此責罵妻子；許多網友表示，對於婦產科檢查或分娩過程中有男醫師參與，已經習以為常。

「現在很多接生的都是男醫生，是不是不要生小孩了」、「什麼年代了？還有這種人」、「他以後不會嫌棄她老婆不純潔了吧，這樣極端」；也有網友理解異性醫師的尷尬，「女大夫幫我老公檢查痔瘡，一天天看這麼多病人，我都替她噁心」、「人性化角度來講還是要安排點女醫生」。

同濟大學附屬東方醫院婦產科主任段濤表示，因醫師性別引發的極端事件在實際工作中較為罕見。近年來，隨著公眾認知變化，大眾對男婦產科醫師的接受度有所提升，也有患者主動選擇男醫生；同時，醫師在執業過程中也會主動掌握職業邊界，在特定情境下（如熟人關係）甚至可能主動迴避相關診療，以避免潛在的不適與衝突。

男子撞牆後，醫護人員對其進行安撫。（視頻截圖）
男子撞牆後，醫護人員對其進行安撫。（視頻截圖）

醫護人員 婦產科 離婚 妻子

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