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澎湃評論：「逐玉」古偶霸總被吐槽 不該演員一人承擔

世界日報／ 中國新聞組／北京28日電
張凌赫在「逐玉」中飾演「武安侯」謝征。（取材自微博）
張凌赫在「逐玉」中飾演「武安侯」謝征。（取材自微博）

近日熱播劇「逐玉」因為男主角妝造與氣質不符武將形象，被嘲為「粉底液將軍」引發爭議。澎湃新聞評論指出，粉底液將軍的評價，固然刺耳，但問題不該由演員一人承擔，更不該淪為飯圈互撕的鬧劇。值得追問的是：當下部分國產影視劇，為何創作之路愈走愈窄，一味沉溺於顏值至上、甜寵無腦的套路。

評論指出，「逐玉」是一部架空的古裝愛情偶像劇，沒有必要和嚴肅的歷史正劇適用同一套標準。但是，「逐玉」主線還是古代版「霸總愛上殺豬的我」，即便套上宏大戰爭背景，也是為戀愛敘事服務。

在投資方看來，這類古偶顏值劇的用戶畫像明確、流量穩定，收益要提前落袋為安。

「戀愛+顏值」的套路意味著更低的投資風險，結果就是角色同質化、模式化：男主角必是顏值出眾、深情專一的完美情人，女主角必是被偏愛、被守護的幸運兒。劇情也按相遇—曖昧—誤會—和解的固定套路展開，疊加「霸道總裁愛上做保潔的（小職員的、窮人家的）我」。

這種創作模式看似是精準定位，實則是放棄了文藝創作的多樣性、現實性，最終陷入同質化內卷的死胡同——角色千篇一律，幾乎所有的類型劇都在談戀愛。

評論說，部分國產影視正陷入「迎合式窄化」路徑。資本為鎖定流量、規避風險，將小眾圈層視為核心用戶，以甜寵快餐、懸浮降智的程式化套路，取代多元深刻的藝術表達，讓本應服務全民的大眾文藝，退化為圈層小眾狂歡，結果就導致了部分影視劇創作的路越走越窄。

張凌赫在「逐玉」中飾演「武安侯」謝征。（取材自微博）
張凌赫在「逐玉」中飾演「武安侯」謝征。（取材自微博）

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