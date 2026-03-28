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11歲童睪丸扭轉900度延誤求醫遭切 醫生籲勿錯過黃金搶救期

香港01／ 撰文：盧詩文
男性下體疼痛應就醫檢查。示意圖／ingimage
男性下體疼痛應就醫檢查。示意圖／ingimage

據《河南電視台》3月22日報導，大陸鄭州一名11歲男童因下體疼痛忍耐長達一周，最終被診斷為左側睪丸扭轉高達900度。由於錯過最佳治療時機，患兒左側睪丸已完全壞死，最終必須手術切除。

報導稱，河南一名11歲男孩，近期被家長發現步態存在明顯異常，反覆追問後，孩子才說出實情：一周前他就出現了左側陰囊疼痛的症狀，但因覺得這是私隱部位的不適，始終沒有告知家人。

隨後家長立即帶孩子前往河南省兒童醫院就診，睪丸彩超檢查結果提示，患兒左側睪丸發生扭轉，睪丸內已無血流信號；術中進一步探查發現，左側睪丸扭轉高達900度，睪丸組織已完全壞死，最終只能行左側睪丸切除術。

據河南省兒童醫院泌尿外科主任畢建朋醫生介紹，睪丸扭轉原因，大多是先天發育異常，也有一些誘發因素。比如睡眠時翻身擠壓、劇烈運動、或者小朋友肆意玩弄也可能會造成睪丸扭轉。

據了解，睪丸扭轉又稱精索扭轉，是泌尿外科常見急症。由於精索中包含睪丸的動脈、靜脈、輸精管等重要結構，一旦發生扭轉，血液供應被迅速切斷，猶如給睪丸供血的「生命線」被擰緊甚至打了個死結，睪丸隨即陷入缺血狀態。

睪丸扭轉起病急驟，青少年男孩睪丸部位若出現突發疼痛、腫脹與觸痛、位置異常、抬舉痛以及提睪反射消失等症狀，應高度警惕睪丸扭轉。

此外，畢建朋醫生指出，若發生睪丸扭轉6小時內是黃金搶救期，下體不適要及時就醫。

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文章授權轉載自《香港01》

醫生 鄭州

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