Uber司機開車竟「邊看色情片」 乘客驚見口交畫面嚇傻：該投訴嗎？

駕駛要時刻專注以確保安全。有男網友在網上發照片，大喊坐Uber時，發現司機一邊駕駛，一邊看手機，但更離譜的是，司機正在看色情影片，從螢幕上看到有一對男女在進行口交，令男網友咋舌，「我心裡想，你有沒有這麼緊張啊？師兄」。他又指如果「和老婆一起或者和小朋友一起我真的會罵你」，還問網友是否應該投訴對方。

不少網友都說很離譜，「給機會嗎？給機會他害到下一個乘客？」、「當然要投訴啊」。

Uber司機邊駕駛邊看色情影片

有男網友在Threads上發照片，指「想分享一件超級瘋狂的事情」。原PO指出因為下班沒有開車，所以坐Uber回家，其間他沒有玩手機，但他卻發現「進隧道時，看到Uber司機正在看那些……東西」，原PO表示自己身為男人，「不是我對這些敏感，是正常男人都會看一看，然後出了隧道，繼續看那些Telegram群組」。

相片可見，司機右手邊放有一部手機，而畫面清晰看到，正在播放女子替男子口交影片。

原PO指「和老婆一起或者和小朋友一起我真的是開口XX你，大家覺得我應該投訴嗎？」不少網友看到貼文批評離譜，「開著車連baby shark都不應該看啦，更何況是AV」、「真心想不明白是什麼心態」、「給機會嗎？給機會他傷害下一個乘客？」。有人認為要認真處理，「當然要投訴啦」、「一星，投訴，是基本操作」。但有人覺得沒有什麼大不了，「這樣或者人家也是看到你一個男人他才看的，算了吧」。

不專注駕駛可罰款逾2萬元及監禁6個月

根據香港法例第374章《道路交通條例》第38條「不小心駕駛」，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，即屬不小心駕駛，可罰款港幣5,000元(約新台幣20412元)及監禁6個月。另根據道路交通（車輛構造及保養）規例374A章，除關於汽車現況資料或導航功能的視象顯示器外，任何人不得在駕駛座前面或司機可看到的地方，安裝任何視象顯示器，任何人若安裝或使用違法的電視屏幕，最高可被罰款港幣10,000(約新台幣40824元)及監禁6個月。

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文章授權轉載自《香港01》