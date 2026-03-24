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太情色？香港年輕男女疊羅漢「睡姿」瘋傳 網揭姿勢真相

香港01／ 撰文／布萊恩
男子躺在長椅上，長髮女子則反方向趴坐在男子頭部位置，上半身及頭部則貼近男生下體位置。 圖擷自Threads@l_mikasa_k
男子躺在長椅上，長髮女子則反方向趴坐在男子頭部位置，上半身及頭部則貼近男生下體位置。 圖擷自Threads@l_mikasa_k

這睡姿太誇張了吧！香港社交平台Threads流傳多張相片，荃灣西海濱長凳上有1男1女睡姿奇特，女生下身坐在男方頭部，上身及頭部則貼近男方下體位置，上載相片的目擊者形容是「69式（口交式）睡姿」，直呼「小癲（稍顯瘋狂的意思）」。

公眾場合要注意行為。有網友於Threads發布2張相片，顯示荃灣西海濱長凳上有1對男女睡在一起，姿勢看似不雅，直呼「什麼是69式睡姿？小癲」。

相片見到，當時正值白天，1名穿黑衣短袖上衣、深色短褲男子躺在荃灣西海濱長凳上，穿白色短袖上衣的長髮女子反方向趴坐在男子頭部位置，上半身及頭部則貼近男生下體位置，看似正在睡覺。

網友看過相片震驚，有人笑言「真愛」、「笑死我了」、「我以為做緊人體煉成」、「筋骨柔軟才能做到」、「有對方的味道比較好睡？」、「如果當年Rose（電影《鐵達尼號》角色）願意這樣和Jack睡木板，Jack就不會死」、「土地問題」。

也有網友認為2人動作離譜，「毀三觀」、「大庭廣眾不要這樣啦」、「什麼鬼姿勢？」、「果然這個世界都是瘋得我看不懂的樣子」。

不過亦有「眼利」網友發現，指凳旁見到女生疑似穿著喇叭牛仔褲及波鞋，估計女方只是側身趴在男子胸部至頭部，未必涉及性行為。

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元港幣，約台幣8173元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元（港幣，約台幣408萬元）及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

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文章授權轉載自《香港01》

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