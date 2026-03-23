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自導自演？陸男當街遇劫泰國報警「隨即飛往香港」 警研判1可能：為了保險

香港01／ 撰文／盧詩文
33歲蕭姓陸男聲稱在泰國清邁府街頭遭機車黨搶劫，其護照、現金及大批貴重電子產品悉數被奪。然而，清邁警方介入調查後發現，該男子事後竟然持「被搶」護照出境飛往香港。出國示意圖。圖／AI生成
33歲蕭姓陸男聲稱在泰國清邁府街頭遭機車黨搶劫，其護照、現金及大批貴重電子產品悉數被奪。然而，清邁警方介入調查後發現，該男子事後竟然持「被搶」護照出境飛往香港。出國示意圖。圖／AI生成

近日，一名33歲蕭姓中國男子聲稱在泰國清邁府街頭遭機車黨搶劫，其護照、現金及大批貴重電子產品悉數被奪。然而，清邁警方介入調查後發現，該男子事後竟然持「被搶」護照出境飛往香港，警方研判案件為虛構，疑似企圖詐領旅遊保險理賠。

深夜報案稱遭「機車黨」洗劫　警方翻查現場CCTV竟空無一人？

據泰媒報導，３月17日深夜11時40分，蕭姓（音譯）男子向清邁市警局報案，指自己在甘帕丁路（Kam Paeng Din Road）步行回酒店途中，突然遭到兩名騎電單車的男子攔路搶劫。他聲稱手提包被奪走，內有相機、平板電腦、無線麥克風、服飾，以及最重要的護照、身份證和現金。

清邁警方接報後隨即派員封鎖現場並調取沿路CCTV。奇怪的是，警方反覆查看該時段的影像，發現街道上一片平靜，完全沒有報案人所述的機車黨出現，更無任何搶劫跡象。

男子持「被搶護照」飛香港疑為詐領保險理賠

當警方嘗試聯繫蕭男進一步錄取口供時，對方卻突然「人間蒸發」。旅遊警察趕往其下榻酒店調查，職員透露蕭男早已搭車離開，甚至連退房手續都未辦妥。警方循線追查到司機，確認蕭男被送往市中心的塔佩門一帶。

正當警方懷疑其動機時，移民單位提供的出境資料顯示，蕭男竟然在報案後不久，就持著那本聲稱「已被搶走」的原始護照，在清邁國際機場辦理出境手續飛往香港。

清邁警方研判，蕭男大費周章報假案，極可能是為了取得警方簽發的報案證明書，回國後向保險公司申請「旅遊不便險」理賠，或以此為藉口獲取其他非法利益。

泰國警方強調，這種行為不僅觸犯法律，更嚴重損害清邁作為安全旅遊城市的國際形象。目前，相關部門已正式通報中國駐泰使館，並與移民局協調，擬將蕭男列入出入境黑名單。

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文章授權轉載自《香港01》

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